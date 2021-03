Raluca Turcan, după pozele fără mască: Am solicitat să fiu amendată

Vezi și: Ciuvică dezvăluie că un om alături de care a stat Turcan fără mască a fost confirmat cu COVID

Raluca Turcan, fără mască afară și la masă

Turcan, după pozele fără mască: Aveam test antigen

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare. Înțeleg criticile și mi le asum, dar trebuie să explic și manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acțiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată și direcția vădit manipulatoare a acestei situații.

Este important să respectăm toți regulile, este important să rămânem prudenți și să ne protejăm sănătatea noastră și pe a celor din jurul nostru. Înțeleg că oamenii au obosit cu toții, dar trebuie să rămânem prudenți și să accelerăm vaccinarea. Putem fi mai bine în scurt timp", a scris Raluca Turcan pe pagina de Facebook.

Bode: Toți răspundem în fața legii, și Voiculescu, și Turcan!