Raed Arafat: Provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos

„Anul 2021 a fost unul greu pentru toți. Un an care a însemnat unele dintre cele mai mari provocări pentru fiecare dintre noi, oameni de rând, personal medical, personal din cadrul serviciilor de urgență, și nu numai! Cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al realizărilor. Eu sper că anul viitor să fie și un an al înțelegerii, al înțelepciunii și al colaborării, între noi toți, pentru un viitor mai bun. Astfel de speranța nu are cum să devină realitate decât dacă înțelegem cât de mult depindem unii de ceilalți și începem să acționăm pentru binele altora și nu numai pentru binele nostru, să facem tot posibilul că fiecare pas pe care îl facem să fie unul care deschide drumul altora și care poate să ne ducă spre viață pe care întradevar ne-o dorim, nouă și urmașilor noștri”, a scris, pe Facebook, Raed Arafat.

Acesta le-a mulțumit tuturor celor care „s-au implicat și au făcut tot posibilul să fie alături de semenii lor și de cei care au nevoie de ei, fie că vorbim de medici, asistenți, infirmieri, pompieri, piloți, polițiști, jandarmi, militari și nu numai”.

„Vreau să le mulțumesc colegilor din cadrul DSU, din cadrul CNCCI și întregului personal din cadrul centrelor județene de coordonare pentru întreagă activitate depusă care a însemnat și ore nedormite în scopul de a rezolva multe dintre problemele apărute pe parcursul întregului an. Va urez tuturor un an nou fericit, sănătate și multe realizări”, a conchis Raed Arafat.

Ultimul bilanț COVID-19 din 2021

Până astăzi, 31 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.808.891 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.341 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.738.999 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.668 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 129 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 132 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 58.752 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 30.12.2021 (10:00) – 31.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 38 de decese (16 bărbați și 22 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Timiș și Municipiul București.

Dintre cele 38 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 ani, 8 la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 la categoria de vârstă peste 80 ani.

37 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

A fost raportat un deces anterior intervalului de referință, înregistrat în luna decembrie 2021, în județul Sălaj.

Dintre cei 38 de pacienți decedați, 30 erau erau nevaccinați și 8 vaccinați. Cei 8 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 60-69 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.322. Dintre acestea, 399 sunt internate la ATI. Dintre cei 399 pacienți internați la ATI, 32 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 53 sunt minori, 46 fiind internați în secții și 7 la ATI.

