PSD, alianță electorală cu PNL la prezidențiale? Bogdan Chirieac: În România, din nefericire, ăsta este adevărul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la Antena 3 CNN că nu a decis încă dacă va candida pentru funcţia de preşedinte al României. Totodată, el a spus că nu exclude o alianţă cu PNL la alegerile din 2024, dar va sprijini doar un candidat de stânga.

"Nu mi-am făcut niciun gând de a candida în acest moment la funcția de președinte al României. România trebuie să aibă un președinte de stânga. Este evident că marile provocări sunt crizele sociale, echitatea socială. (...) Nu exclud absolut nimic în politică, nu e ușor de realizat o alianță între stânga și dreapta, dar trebuie să recunoaștem că această Coaliție a adus o stabilitate României", a declarat Marcel Ciolacu în emisiunea lui Mihai Gâdea, atunci când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale și dacă ar putea exista o alianță electorală cu PNL.

Bogdan Chirieac: Din nefericire, ăsta este adevărul, cel puțin deocamdată

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost contactat de jurnaliștii Antena 3 CNN pentru a comenta acest subiect.

"Care scenariu este mai plauzibil? PSD să meargă cu un candidat propriu, un om de stânga chiar dacă nu face parte din partid sau merg împreună PNL și PSD cu un candidat?", l-a întrebat jurnalista Berta Popescu pe analistul politic Bogdan Chirieac.

"Eu cred că PSD va merge cu Marcel Ciolacu candidat pentru funcția de președinte al României deoarece după 20 de ani de președinți de dreapta, cu rezultate modeste, ca să nu spunem altfel, probabil că publicul din România ar putea fi mai înclinat acum decât a fost în urmă cu zece ani, de pildă, pentru un președinte de stânga. Deci există o șansă mai mare. Eu nu spun că va câștiga neapărat, dar există o șansă mai mare.

În cazul în care se va face un USL 2, pentru că USL 1 a fost benefic pentru România, a fost forța politică care s-a opus autotalitarismului lui Băsescu, probabil că PSD ar accepta lucrul acesta cu o singură condiție, candidatul la prezidențiale să fie din partea PSD. Și atunci sigur că da, ar putea ceda fără probleme funcția de premier. În plus, ar putea discuta în termeni favorabili pentru PNL și numărul de locuri în viitorul Parlament deoarece viața ne-a arătat că în România, din nefericire, că ăsta este adevărul, cel puțin deocamdată, cea mai importantă funcție este cea de președinte.

"Marcel Ciolacu se și pregătește de asta"

S-a văzut că și atunci când partide politice au câștigat alegerile, președinții au avut capacitatea să îndoaie Constituția și să numească la putere partide care erau pe locul doi sau pe locul trei și împreună au guvernat în dauna celui ales de public ca să conducă România. Deci din punctul ăsta de vedere PSD ar face concesii mari PNL dacă va sprijini candidatul stângii, în opinia mea Marcel Ciolacu, care se și pregătește de asta.

Dincolo de momentul dificil pe care îl va traversa astăzi cu taxele și impozitele, Marcel Ciolacu are o activitate de politică externă așa cum nu a avut, el are într-o lună atâtea întâlniri de politică externă cum alții nu avut într-un an, deci este clar că se înclină spre această direcție, președintele având atribuții importante în politica externă, după cum ne amintim, că deocamdată nu mai știm", a spus Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.