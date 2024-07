Proteste acide împotriva arbitrului asistent video (VAR). Meci întrerupt de capete de pește aruncate pe teren

În etapa a 15-a a campionatului norvegian, Eliteserien, ultrașii ambelor echipe, Rosenborg și Lillestrom, și-au unit forțele într-un protest inedit și zgomotos. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de arbitrajul video prin metode neconvenționale, aruncând pe teren diverse obiecte. Printre cele mai neobișnuite "proiectile" s-au numărat capetele de pește și crochetele, un simbol al furiei fanilor față de schimbările aduse de VAR în dinamica jocului.

Protestele din ultima etapă nu sunt un incident izolat. De la introducerea sistemului VAR în prima ligă norvegiană anul trecut, nemulțumirile fanilor au crescut considerabil. La sfârșitul lunii iunie, fanii echipei Lillestrom au întrerupt un alt meci al echipei lor, aruncând cu mingi de tenis în teren. Aceste acțiuni reflectă frustrarea crescută a suporterilor față de ceea ce ei percep a fi o influență negativă a tehnologiei asupra frumuseții jocului.

În contrast cu situația din Norvegia, cluburile din Suedia au luat decizia de a nu introduce sistemul VAR în cele două divizii profesioniste ale lor. Această decizie poate fi văzută ca un răspuns la controversele și nemulțumirile observate în alte ligi care au adoptat tehnologia VAR.

Rosenborg-Lillestrøm: Huge VAR protest from both sets of fans. Tennisballs and Fishcakes on the pitch. Match abandoned after orders from Norwegian FA!