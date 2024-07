Stabilită în această țară de mai mulți ani, Laura a reușit să construiască punți culturale prin intermediul gastronomiei și tradițiilor românești.



„Eu am încercat mereu prin gastronomie să-i apropii de România pe spanioli și nu numai pe ei, pentru că unde stăm noi sunt reprezentanți din vreo 30 și ceva de țări” a declarat Laura în emisiune.



Ea a subliniat dificultățile inițiale întâmpinate, mai ales din cauza informațiilor distorsionate despre România răspândite de mass-media spaniole.



„Atunci când noi am ajuns aici se exportase multă informație care avea legătură strict cu nevoile de moment ale mass-mediei spaniole și prea puțin cu realitatea”, își amintește ea.



Laura a simțit o responsabilitate profundă de a prezenta adevărata față a României





„Opinia publică prinsă în vârtejul vieții de zi cu zi nu mereu se ocupa ca să rămână în picioare adevărul despre România și comunitatea noastră,” a explicat ea. Astfel, promovarea culturii românești a devenit nu doar o responsabilitate, ci și o plăcere personală.



„Fiind români într-o țară nouă a fost datoria noastră să ghidăm spaniolii să rămână cu cât mai puține prejudecăți care să îi împiedice să ne vadă așa cum eram, pentru că nu eram atât de departe cultural vorbind de ei.”, spune ea.



Unul dintre principalele mijloace prin care Laura a reușit să facă acest lucru a fost prin intermediul gastronomiei. Ea a lucrat intens cu grupuri de copii, considerându-i pe cei mici drept cei mai deschiși și receptivi la nou.



„Persoana căreia i-am arătat cel mai mult din gastronomia românească și din cultură a fost o vorbitoare de limbă catalană. Ea a fost primul susținător pentru că i-au plăcut lucrurile noastre și a devenit și ea parte a experienței românești. Am încercat după aceea, cu ajutorul ei, să ducem experiența asta și altor oameni. Am vorbit mult datorită ei de portul popular românesc și gastronomia noastră în presa catalană,” a spus ea.



Emisiunea „Tradiții românești în diaspora” oferă o platformă valoroasă pentru astfel de povești inspiraționale, evidențiind eforturile diasporei românești de a păstra și promova identitatea culturală în străinătate.



Vezi video cu emisiunea:

