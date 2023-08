Programul IMM Invest Plus 2023. Dumitru Nancu: Plafonul pe care l-am avut în anul 2023 a fost epuizat încă din luna mai / video

Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, a fost invitat la DCNews și DCBusiness unde a vorbit despre Programul IMM Invest Plus 2023.

Directorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii ( FNGCIMM) a explicat care a fost punctul de plecare al acestui proiect și care au fost rezultatele obținute.

„Programul IMM Invest, anul acesta, din păcate, am avut un plafon la 50% din execuția bugetară, practic au fost alocați 6,3 miliarde de lei plafon de garantare și bugetul a fost epuizat încă din luna mai. Așteptăm acum rectificarea bugetară, ceea ce reprezintă o rectificare pozitivă din punctul nostru de vedere, în sensul că am informat Comisia Europeană și se poate suplimenta cu 20% adică la cei 20 de miliarde care deja au fost plafon de garantare în tot programul IMM Invest de 3 ani de zile, am mai obținut o derogare de încă 5 miliarde plafon de garantare.

Să sperăm că la rectificare, la începutul lunii septembrie, să putem primi acest plafon de garantare de 5 miliarde care încă nu este îndeajuns pentru solicitările mediului de afaceri.

Plafonul pe care l-am avut în anul 2023 a fost epuizat încă din luna mai. Au fost alocați 6.3 miliarde, finanțările au fost bani infuzați de instituțiile financiar-bancare de 7 miliarde și au beneficiat de sprijinul IMM Invest 2023 un număr de 7336 de întreprinderi mici și mijlocii.

Complementar la IMM Invest, din 2020 până în prezent, Fondul Național de Garantare a finanțat 75.000 de IMM-uri. Valoarea garanțiilor acordate de statul român a fost de 43 de miliarde de lei, iar bani privați, bani ai celor 23 de instituții financiar-bancare cu care avem convenție de garantare, se ridică la 11 miliarde de euro, aproximativ 55 de miliarde de lei.

Ca efect de multiplicare în economie, în această perioada de 4 ani de zile, un leu pe care l-a garantat statul român, a întors la bugetul de stat 12 lei. Practic, avem un efect de multiplicare, de levier, de 12 față de politica noastră de risc, unde efectul de multiplicare al garanției este undeva la 6, deci un leu garantat de stat aduce 6 lei la bugetul de stat.

Acum, este clar că este singurul program care a fost accesat de 10% din mediul de afaceri din România și este cel mai important instrument financiar pentru mediul de afaceri.

În paralel, am obținut de la Comisia Europeană prelungirea IMM Invest și în 2024, și un alt beneficiu acordat întreprinderilor este că schema de minimis, care până acum era de 200.000 de euro, a fost ridicat pragul la 300.000 de euro ajutor de stat pe care un IMM îl poate beneficia în 3 ani, fiscal.", a spus Dumitru Nancu la DC News și DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News