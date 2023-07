„Trebuie să recunoaștem faptul că românul nostru, cel dintotdeauna, cârcotaș şi isteț, dar făcând-o pe prostul când a simțit primejdia, adaptabil şi ager la minte, căutând esența vieții, dornic să-şi încarce sufletul, până în măduvă, cu toate gusturile şi plăcerile cele mai rafinate ale existenței, făcându-se frate cu dracul până a trecut pe malul celălalt, prietenos din fire şi ospitalier chiar şi cu dușmanii, a reușit să scape, în rătăcirea lui milenară, cu fața curată până acum, datorită zestrei sale native, de o complexitate inimaginabilă, încât adesea nu se înțelege nici el însuși, şi, în același timp, fiind dintotdeauna o enigmă”, scria filozoful și sociologul Dumitru Drăghicescu în cartea Din psihologia poporului român.

„Rezultatele au pledat pentru un bun potențial de integrare a Poporului Român în spațiul economic si social occidental European cu șanse de implementare a acquisurilor europene pe toate planurile . Astfel se explică și migrația plină de curaj in toate meridianele lumii. Celebra melodie …„Am cu ce mă” , o translatez semiotic in prezenta unor metacompetențe profesionale cu valoare universală. Am imaginat si verificat din dialogurile cu cei in cauza, mulți dintre ei studenții care au terminat programe de studii pe afară, care sunt principalele impresii si cum ar trebui esențializată o astfel de experiență de tip Lexus.

In Europa prima confruntare este legată de solicitarea de competențe, de faptul că aici lumea este concentrată, aflată sub presiunea programelor, a proiectelor, este o lume unde celebrul folow-up , chiar are loc. Perseverența este o trăsătură cardinală a cetățeanului european, care deja dispune de metacompetente: designer, management, spirit antreprenorial, disciplină organizațională. La francezi cultul pentru ierarhie si directorat, la germani atenție acordată structurii si organizării la britanici susținerea comunicării optime.

In pasul al 2-lea contactul cu cultura organizațională americană românii au descoperit saltul de la perseverență la creativitate. Capitalul de risc din societatea americană ca nicăieri in lume susține proiectele cele mai îndrăznețe, multe de neconceput in alte spații economice. Societatea deschisă americană care pune mai presus de orice Libertatea, și astfel stimulează conduita creativă, susține trebuința omului de autoactualizare. A. Maslow a cercetat timp de 40 de ani omul autoactualizat, care are trăsăturile specifice și utile societății globale. Sunt 16 trăsături de personalitate care por fi un chid de succes dacă sunt promovate in dezvoltarea noastră: „au o mare înclinație spre spontaneitate”, „sunt autonomi si independenți”,„valorile si atitudinile lor sunt democratice”, „nu confundă înțelesurile cu finalurile”, „au un simț al umorului, psihologic, nu ostil ( neîndreptat spre persoană)”, „au o mare disponibilitate spre creativitate”, „transcend mediul, mai degrabă, decât să-i facă față” Einstein pleca la plimbare când nu găsea soluția unei probleme, își relaxa mintea, care in final va identifica răspunsul corect!” a completat profesorul Mihai Puiu.

