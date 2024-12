Profesorul Cristian Păun - Adrian Câciu, replici acide: Stai ascuns, nu te mai arăta o perioadă... / La fiecare sfârșit de an apar falșii profeți ai crizei

Mesajul optimist al lui Adrian Câciu: „Nu vă mai uitați în gura lor!”

Adrian Câciu a transmis un mesaj plin de optimism pentru 2025, îndemnând românii să ignore vocile critice:



„La fiecare sfârșit de an apar falșii profeți ai crizei, plăvanii, glăvanii, păunii și alte personaje dornice de celebritate toxică. De trei ani cântă prohodul României și de fiecare dată au fost contraziși de realitate. Nu vă mai uitați în gura lor!”, a spus fostul ministru, subliniind progresele țării, cum ar fi intrarea în Schengen la 1 ianuarie 2025.

Răspunsul dur al lui Cristian Păun: „Stai ascuns!”

Replica profesorului Cristian Păun a fost incisivă și directă, acuzându-l pe Adrian Câciu de incompetență în gestionarea bugetului și fondurilor europene:



„După ce și-a bătut joc de bugetul din 2023 și a făcut țândări fondurile europene, a reușit performanța să nu absoarbă niciun euro, nici pe PNRR, nici pe fondurile clasice. Ministrul ‘Zero Fonduri Absorbite’ – așa vei rămâne în istorie!” a scris Cristian Păun.

Profesorul a continuat, criticând optimismul lui Câciu drept lipsit de fundament:



„Un incompetent! Optimist, dar incompetent! Stai ascuns, nu te mai arăta o perioadă... Ai făcut istorie! Bucură-te de sinecura pe care tocmai ți-a dat-o partidul.”

Iată mesajele lor integrale:

„Dragii mei, vă doresc un an 2025 cu împliniri, sănătate, bucurie și dragoste alături de cei dragi!Să fiți iubiți și să iubiți!Viața este prea frumoasă pentru a fi risipită cu amânări sau trăită cu teamă.Viața fiecăruia este și o chestiune de opțiuni și depinde de voi dacă și cum o faceți mai bună.Curajul este apanajul învingătorilor. Teama aparține lașilor. Să fiți iubiți și să iubiți!La mulți ani!

PS: la fiecare sfarsit de an apar falșii profeti ai crizei, toti plăvanii, glăvanii, păunii si alte personaje dornice de celebritate toxică. Care, după ce aruncă cu minciuni și nu răspund pentru ele, se întreabă de ce crește extremismul. Unii ar spune ca sunt parte al acestuia, dar eu nu vreau să cred asta. Nu vă mai uitați în gura lor. De trei ani cântă prohodul României și al românilor și de fiecare dată au fost contraziși de realitate. Vor fi contrazisi de realitate și în 2025. Nu uitați că de la 1 ianuarie 2025 suntem în #Schengen.

Hai să ne străduim să intram în #OCDE de la 1 ianuarie 2026. Pentru asta, însă, trebuie să fim împreună în efortul de a reforma țara și a realiza investițiile pe care le avem în derulare.Le vom face #împreună din respect pentru #români și cu respect față de #români și #România.Pentru că...România! E atât de simplu și frumos! La mulți ani #români!”, a fost mesajul lui Adrian Câciu care l-a făcut pe Cristian Păun să reacționeze.

„Văd că câciu a prins iar glas! Ar trebui să stea ascuns ani buni de acum înainte. După ce și-a bătut joc de bugetul din 2023, de colectare și lupta cu evaziunea fiscală, a făcut țândări fondurile europene în acest an. A reușit marea "performanță" să nu absoarbă niciun euro, nici pe PNRR și nici pe fondurile clasice. Nimic!La sfârșitul anului trecut, am fost printre puținii care îi spuneam lui câciu că deficitul va fi de 9%. Eu cred că realitatea l-a contrazis pe el, care prognoza o creștere economică triplă și un deficit la jumătate.Un incompetent! Optimist, dar incompetent! Așa sunt ăștia mereu, optimiști... Stai ascuns, nu te mai arăta o perioadă... Ai făcut istorie! Ministrul "Zero Fonduri Absorbite", așa vei rămâne în istorie. Din cauza ta și a unor incompetenți ca tine suntem unde suntem. Ați avut puterea și butoanele și v-ați bătut joc de ele...Ascunde-te! Și bucură-te cu optimism de sinecura pe care tocmai ți-a dat-o partidul...”, a scris profesorul Cristian Păun.

