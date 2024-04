Producția de avioane Boeing 737 MAX, în picaj. Controalele la fabrică s-au intensificat, iar linia de asamblare este încetinită - Reuters

Producția de avioane Boeing BA.N737 MAX a scăzut brusc în ultimele săptămâni, în condițiile în care autoritățile de reglementare americane au intensificat controalele în fabrică, iar muncitorii au încetinit linia de asamblare din afara orașului Seattle pentru a finaliza lucrările restante, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Administraţia Federală a Aviaţiei a SUA (FAA) a impus un plafon de 38 de avioane pe lună în urma unui incident la un 737 MAX din ianuarie. Dar, rata lunară de producție fluctuează cu mult sub acest nivel, iar la sfârșitul lunii martie a scăzut până la o singură cifră, au declarat sursele citate.

Boeing s-a referit la comentariile directorului financiar Brian West, care a declarat luna trecută că ia măsuri cuprinzătoare pentru a consolida calitatea și a crea încredere - inclusiv reducerea cantității de așa-numite lucrări ”travelled” sau în așteptare - pe măsură ce FAA crește numărul de audituri.

Foto: Agerpres

”Travelled work” se referă la sarcini, componente sau procese de asamblare care nu sunt finalizate în stadiul sau în locația planificată inițial în cadrul liniei de producție. În schimb, aceste elemente trebuie să fie mutate într-o altă etapă sau locație pentru a fi finalizate.

West a declarat în cadrul unui eveniment organizat de Bank of America că: ”FAA a fost profund implicată și a întreprins un audit mai dur decât orice altceva prin care am trecut vreodată”.

De asemenea, Boeing spune că a făcut eforturi pentru a reduce cantitatea de așa-numita ”travelled work" - sau avioanele care se deplasează în josul liniei de producție cu lucrări de la stațiile de lucru anterioare care mai trebuie reparate. Efectul este acela de a încetini producția generală și, în consecință, livrările.

Acțiunile au scăzut

Boeing s-a confruntat cu un control sporit după pierderea unui conector de ușă la un avion de pasageri al companiei Alaska Airlines în ianuarie. Acțiunile constructorului de avioane au scăzut cu aproximativ 1,6% la sfârșitul ședinței de tranzacționare.

Constructorii de avioane sunt plătiți pentru avioanele lor la livrare, dar rata de producție de bază dictează pulsul unui sistem industrial care alimentează mii de furnizori aerospațiali din întreaga lume.

Se așteaptă ca încetinirea producției Boeing să se răsfrângă și asupra industriei aeriene, transportatorii reducând zborurile din programul lor sau prelungind contractele de închiriere a avioanelor existente pentru a satisface cererea.

În mod tradițional, producția și livrările mergeau mână în mână, dar scoaterea din uz a modelului MAX în 2019 și 2020 și perturbarea cauzată de pandemie au creat un stoc de avioane suplimentare care face acum mai dificil să se deducă rata de producție din livrări.

Foto: Agerpres

Pentru a încerca să înțeleagă cât de repede este construită principala sursă a companiei Boeing, experții independenți studiază numărul de prime zboruri de test efectuate pentru fiecare avion nou în parte în fiecare lună.

Rob Morris, șeful global al departamentului de consultanță de la Cirium Ascend, a declarat că Boeing a zburat cu 13 aeronave MAX în martie, după 11 în februarie. Ritmul a atins un vârf de aproximativ 38 pe lună la mijlocul anului 2023, arată datele Cirium.

Airbus, în schimb, a zburat în medie 46 pe lună din avioanele sale concurente A320neos în primul trimestru, a spus Morris.

Prea multe motoare

Rivalul european al Boeing are propriile constrângeri în ceea ce privește aprovizionarea și produce aproximativ 50 de avioane din familia A320neo pe lună, sub cele 58 de avioane vizate inițial la începutul acestui an, au declarat surse din industrie.

De asemenea, se confruntă cu o lipsă continuă de capacitate de întreținere pentru unele motoare, ceea ce face ca avioanele să rămână inactive timp de luni de zile după ce intră în serviciu.

Dar, în condițiile în care Boeing a fost nevoită să încetinească brusc producția pentru a convinge inspectorii FAA că operațiunile sale industriale funcționează fără probleme, Airbus și-a extins un avans confortabil pe piața pentru cea mai vândută categorie de avioane cu un singur culoar.

Orice scădere prelungită a producției ar putea avea repercusiuni asupra producătorului de motoare CFM International, deținut în comun de GE Aerospace GE.N, furnizor recent autonom, și de Safran SAF.PA din Franța.

În calitate de unic furnizor de motoare pentru MAX, compania CFM este plătită pentru motoare atunci când avioanele complet finalizate sunt livrate companiilor aeriene, nu atunci când piesele sunt trimise la Boeing, ca în cazul majorității furnizorilor.

Foto: Agerpres

Directorul general al GE Aerospace, Larry Culp, a declarat luna trecută că Boeing continua să primească livrări pentru motoarele LEAP-1B în ritmul contractat.

Analistul Nick Cunningham de la Agency Partners a declarat că firmele vor încerca să mențină acest ”statu-quo” (n.r. situație care există sau care a existat la un moment dat și se menține și în prezent) cât mai mult timp posibil, dar unele surse din industrie au pus la îndoială cât timp ar putea continua să se acumuleze surplusul de motoare rezultat. CFM nu a avut niciun comentariu imediat.

În decembrie 2019 când aeronava 737 MAX, care era la sol, se afla la opt luni de la o criză de siguranță anterioară care a oprit producția de avioane, CFM a încheiat un acord pentru a continua să furnizeze 10 motoare pe săptămână către Boeing, ceea ce a descris ca fiind nivelul minim necesar pentru a acoperi costurile.

De asemenea, a ajuns la un acord care prevedea ca Boeing să plătească pentru motoare pe o perioadă de doi ani, a declarat ulterior Safran.

