Procesul lui Mario Iorgulescu. Fiul lui Victor Piţurcă, Alexandru, chemat la declaraţii: Niciodată nu se urca băut la volan. Avea şofer! Poate mai mulţi...

"Sunt la dispoziția dumneavoastră, vreau să vă ajut.

Nu l-am văzut pe inculpat de câteva luni. Eram prieteni, m-a contactat între timp să-mi ceară bani împrumut. Tuturor prietenilor le-a cerut sume de bani. Eu l-am refuzat și nu i-am răspuns cu privire la bani.

În seara respectivă (n.r. - seara accidentului), am discutat prin intermediul iubitei lui, care era în club cu mine. Era foarte gelos și prietena lui mi-a dat telefonul să-l calmez, să-i spun că totul este în regulă. Am încercat să-l calmez, dar era nervos și a început să țipe și mi-a spus să nu mă bag în treaba lor. Mi-a spus că vrea să vină la club după ea. I-am dat telefonul înapoi iubitei lui. Eu n-am vorbit mai mult de 10 secunde cu el, era nervos și n-am putut să-l calmez. Câteva secunde a durat discuția. N-am știut unde era, ulterior accidentului am aflat unde a fost.

Nu știu dacă băuse sau se drogase. N-aveam cum să-mi dau seama în cele 10 secunde de conversație. Niciodată nu se urca băut la volan. Avea o persoană specială care se ocupa de acest aspect, un șofer plătit. Poate chiar mai mulți. Chiar mă mir că s-a întâmplat asta”, a precizat Alex Pițurcă, azi, la Tribunalul București, conform GSP.

Nu este prima dată când Alex Piţurcă vine la Tribunalul Bucureşti. În urmă cu două zile, fiul fostului selecţioner Victor Piţurcă răbufnise, după ce procesul lui Mario Iorgulescu suferise o nouă amânare.

"Nu se poate așa ceva! E a nu știu câta oară când sunt chemat și nu s-a întâmplat nimic, tot amână!”, spunea atunci Alex Piţurcă.

Au fost audiaţi şi doi martori din partea familiei victimei

"Cunosc trauma familiei. Este afectată moral, psihologic. Funeraliile au durat peste 4 zile și toți prietenii i-am împrumutat. În calitate de prieteni ne-am mobilizat și i-am ajutat. Se fac pomeni, ei trăiesc cu greu, situația lor financiară este precară. Nu le-a fost ușor sa susțină atâtea pomeni. Au fost peste 300 de persoane la înmormântare. S-a depășit cu mult costul de 35-40.000 de euro. Nu aveau cavou. Mama lui s-a îmbolnăvit. Nu știu dacă familia inculpatului a luat legătura cu familia victimei. Parcă o singură dată, atunci când s-a întâmplat accidentul. De atunci s-a sistat tot”, a declarat unul dintre martori, Butuc Luminița, conform sursei citate.

"Eu cu victima am copilărit. Am fost prieteni. De înmormântare s-a ocupat cineva din familie. S-au cheltuit foarte mulți bani. Au fost 4-500 de persoane, funeraliile au durat 3 zile. Nu știu să vă spun sumele exacte cheltuite. N-am cuvinte să vă spun prin ce trece familia. Am păstrat legătura cu familia victimei și vă spun că s-au făcut parastasele creștinești, s-a luat inclusiv cavou. Nu știu dacă familia victimei s-a împrumutat, dacă a avut suficienți bani. Din câte știu eu, inculpatul (n.r. - Mario Iorgulescu) și familia acestuia n-au luat legătura cu familia victimei pentru a-i ajuta”, a spus şi al doilea martor, Constantin Florin Georgian.

