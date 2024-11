Prioritățile PNL. Ce spune Adriana Arghirescu despre o posibilă creștere a taxelor

Măsurile PNL pentru restructurarea cheltuielilor statului

"Ca și într-un business, atunci când analizezi situația, mizezi pe creșterea veniturilor versus reducerea cheltuielilor. Creșterea veniturilor, în niciun caz, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, nu trebuie să se axeze pe majorările taxe.

Aceste majorări nu vor face decât să creeze gândirea mediului de afaceri de a le eluda, pentru că mediul de afaceri este cel care este principalul contributor la aceste venituri.

Și dacă tu vii și mă împovărezi cu taxe suplimentare, eu voi căuta să nu le respect și se va dezvolta o activitate la gri sau chiar la negru și asta nu ne va aduce creșterea veniturilor.

Focusarea măsurilor Partidului Național Liberal sunt pe restructurarea cheltuielilor statului. Și asta înseamnă o debirocratizare, o descentralizare, o reducere a numărului de ministere, o fuzionare agențiilor guvernamentale.

Toate aceste măsuri de reducere a cheltuielilor vor avea o contribuție la reducerea deficitului. De ce trebuie întotdeauna să ne gândim numai la creștere de taxe și să nu ne gândim la reducerea cheltuilielor statului?

Pentru că mediul de afaceri, foarte onest, va spune într-o zi: stat român, atunci când vei lua toate măsurile de eficientizare, de birocratizare, digitalizare și vei spune gata, nu mai am ce să fac, oameni buni, am redus cheltuielile, din punctul meu de vedere, cât am putut să le reduc, vă rog vină mediul de afaceri în sprijinul nostru și să vedem cum putem să reglăm situația.

Atunci vor avea un feedback de la mediul de afaceri, până atunci nu", precizează Adriana Arghirescu (PNL).

***

Democrația, în esența sa, înseamnă participare, pluralism și respect pentru voința poporului. Într-o democrație reprezentativă, precum cea promovată de PNL, cetățenii își exercită puterea prin intermediul reprezentanților aleși prin vot liber și corect. Aceasta nu înseamnă doar exprimarea voinței politice, ci și respectarea mecanismelor instituționale care asigură echilibrul și separația puterilor în stat.

PNL pledează ferm pentru domnia legii – principiul conform căruia nicio persoană, indiferent de poziția sa socială sau politică, nu este mai presus de lege. Această concepție este strâns legată de separația puterilor în stat, care garantează independența și echilibrul între legislativ, executiv și judiciar. Într-o democrație liberală, Parlamentul devine organul reprezentativ suprem, un forum al dialogului și al deciziilor bazate pe consens.

Pentru liberali, domnia legii nu este doar o teorie politică, ci o practică indispensabilă care garantează drepturile fundamentale ale cetățenilor și protejează statul de tentațiile autoritariste.

