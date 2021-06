Prințesa Diana, ultima discuție telefonică. A murit la câteva ore după ce a spus că vrea redefinirea regalității. Cui i-a spus asta

Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles și aproape 24 de ani de la moartea Prințesei. Mai mult, pe data de 1 iulie, Prințesa de Wales ar fi împlinit 60 de ani.

În dimineața zilei de 31 august 1997, Prințesa Diana a fost implicată într-un accident de mașină teribil care i-a luat viața.

Moartea ei fulgerătoare a șocat atunci o lume întreagă, iar după ani de zile, Lady Di este iubită în continuare de oameni din întreaga lume.

În ultima perioadă, au apărut o mulțime de dezvăluiri despre Prințesa Diana, despre mariajul ei cu Prințul Charles, despre fricile pe care le-a avut odată cu divorțul de el, dar și despre adevărul despre moartea ei.

Ultima convorbire telefonică a Prințesei Diana

Ei bine, acum s-a aflat ce a spus Prințesa Inimilor în ultima sa convorbire telefonică înainte de accident și cu cine a vorbit atunci.

Astfel, cu numai câteva ore înainte de-a muri, Prințesa Diana a vorbit cu cineva la telefon, iar întreaga discuţie a fost înregistrată şi relatată chiar de cel cu care vorbise. Mai exact, acesta l-a sunat pe prietenul ei apropiat şi reporterul regal Richard Kay, pentru a-i spune că era pregătită să "exploreze un alt fel de regalitate", scrie The Mirror.

Prietenul ei, Kay, vorbeşte despre ultima convorbire telefonică avută cu Diana, în documentarul ce poartă numele regretatei prinţese, difuzat pe 24 iunie, în Marea Britanie.

Voia redefinirea regalității

Potrivit lui, deși nu a avut o viață tocmai ușoară în Familia Regală, iar divorțul a fost unul extrem de dureros, Prințesa Diana era pregătită să aibă un nou început pe care abia îl aștepta. În plus, își propusese să petreacă mai mult timp cu copiii ei și să continue să scihmbe lumea prin redefinirea regalității.

Cei de la People au dezvăluit că prinţesa îşi propusese să petreacă mai mult timp cu copiii ei şi să continue să schimbe lumea prin redefinirea regalităţii.

"Am vorbit cu ea în acea seară. Poliţia a spus că ultimul telefon mi l-a dat mie (...) Divorţase de Charles cu un an înainte şi se afla într-o perioadă bună din viaţa ei, doar că voia să se întoarcă şi să-şi vadă băieţii", a spus Ricard Kay.

Prințesa Diana, frici premonitorii la adresa lui Charles: Îmi fac griji până şi din cauza frânelor de la maşină

Biograful regal Ingrid Seward a dezvăluit într-un articol publicat în The Sun că în anul 1997, prinţesa Diana a invitat-o pentru o "discuţie între fete", prilej prin care acesta i-a mărturisit totul despre mariajul cu Prințul Charles.

"Divorţul a fost un iad. Am fost devastată. Nu mă mai simt în siguranţă nicăieri. Ştiu că sună prostesc, dar îmi fac griji până şi din cauza frânelor de la maşină", spune Ingrid Seward că i-a mărturisit Prințesa Diana, potrivit Express.com.

Prințesa Diana credea că Charles se va căsători cu bona copiilor

Mai mult, potrivit expertului de la Casa Regală, Prințesa Diana îşi făcea tot felul de idei în legătură cu intenţiile lui Charles, între ele şi gândul că acesta voia să aibă drum liber să se însoare cu bona copiilor, Tiggy Legge-Bourke.

"Totuşi, un an mai târziu, realizase că grijirile sale erau copilăreşti şi era plină de viaţă, voioasă, pozitivă şi relaxată. Prin natură, era o persoană extrem de nesigură. A fost mereu timidă şi chiar şi după mulţi ani tot îşi pleca privirea şi vorbea cu o voce de fetiţă dar se simţea mult mai bine în pielea sa.

Diana i-a mărturisit că dacă l-ar fi întâlnit pe Charles în alte circumstanţe, ar fi "cucerit" lumea împreună: "Mă iubea când ne-am căsătorit şi eu îl iubeam la rândul meu. Încă ne iubim, dar altfel. Cel puţin eu încă îl iubesc pe el. Este o persoană bună. Destrămarea căsniciei noastre este ceva deosebit de nefericit.

Dar de vină au fost şi oamenii din jurul nostru. Nu ne-au dat nicio şansă să răzbim. Charles e înconjurat de oameni nepotriviţi de la care primeşte sfaturi greşite. Se simte foarte neîmplinit şi nu face suficiente eforturi în această privinţă", a dezvăluit Ingrid Seward discuția cu Prințesa Diana.

Cum a murit, de fapt, prințesa Diana. Adevărul șocant spus ABIA acum de medicul care i-a acordat primul ajutor

"Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte dificil să te confrunţi cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este o prinţesă.", a spus MonSef Dahman, pentru Daily mail.

"A fost terifiant"

"Am luptat din greu, am încercat totul, a fost într-adevăr terifiant. Nu am putut să o salvăm și asta ne-a afectat foarte mult.", a mai declarat medicul.

Mercedesul în care călătorea prinţesa Diana a făcut accident în tunelul Alma, puţin după miezul nopţii, la ora 00.23. Din cauza gravităţii rănilor, medicii i-au acordat un prim ajutor îndelungat la faţa locului. Apoi, prinţesa a suferit un stop cardiac în timp ce era mutată în ambulanţă. După ce a fost resuscitată, a fost transportată la spital, unde a ajuns la ora 2.06.

Prințul Charles, suspect în cazul morții Prințesei Diana. Biletul tulburător lăsat de Lady Di, dezvăluit ACUM

Prințul Charles a fost interogat în secret de poliția britanică cu privire la moartea fostei sale soții, Prințesa Diana.

Totul s-a întâmplat în anul 2005, iar decizia oamenilor legii a venit în urma biletului lăsat de Prințesa Inimilor.

În acest bilet dat majordomului ei, Lady Di a scris că fostul partener ar fi plănuit un accident care să îi fie fatal.

Ce a scris Prințesa Diana în bilet. Detalii tulburătoare

Dezvăluirea a fost făcută chiar de John Stevens, fostul șef al Scotland Yaed, care a dat și detalii despre interogarea Prințului Charles, ce a avut loc la Palatul St. James's din Londra.

"Stau aici la biroul meu astăzi, în octombrie, dorind ca cineva să mă îmbrățișeze și să mă încurajeze să fiu puternică și să țin capul sus.

Această fază specială din viața mea este cea mai periculoasă. Soțul meu plănuiește un accident de mașină. Defecțiune la frână și leziuni grave la cap pentru a-i elibera calea să se căsătorească cu Tiggy. Camilla nu este altceva decât o momeală, așa că suntem folosiți în toate sensurile cuvântului", a scris Prințesa Diana în biletul lăsat majordomului.

"Este adevărat că au existat acuzații asupra Prințului de Wales și alți membri ai Familiei Regale Britanice. A fost nevoie însă să descoperim dovezi înainte de a-l aborda cu întrebări formale. Nu am descoperit nicio dovadă care să susțină scenariul sugerat de biletul prințesei Diana”, a afirmat John Stevens, citează Daily Mail.