Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles și aproape 24 de ani de la moartea Prințesei. Mai mult, pe data de 1 iulie, Prințesa de Wales ar fi împlinit 60 de ani.

Înainte să moară, Prințesa Inimilor i-a dezvăluit unui biograf regal că divorţul de Charles a fost un "iad" şi că se teme pentru siguranţa sa.



Biograful regal Ingrid Seward a dezvăluit într-un articol publicat în The Sun că în anul 1997, prinţesa Diana a invitat-o pentru o "discuţie între fete", prilej prin care acesta i-a mărturisit totul despre mariajul cu Prințul Charles.

"Divorţul a fost un iad. Am fost devastată. Nu mă mai simt în siguranţă nicăieri. Ştiu că sună prostesc, dar îmi fac griji până şi din cauza frânelor de la maşină", spune Ingrid Seward că i-a mărturisit Prințesa Diana, potrivit Express.com.

Prințesa Diana credea că Charles se va căsători cu bona copiilor

Mai mult, potrivit expertului de la Casa Regală, Prințesa Diana îşi făcea tot felul de idei în legătură cu intenţiile lui Charles, între ele şi gândul că acesta voia să aibă drum liber să se însoare cu bona copiilor, Tiggy Legge-Bourke.

"Totuşi, un an mai târziu, realizase că grijirile sale erau copilăreşti şi era plină de viaţă, voioasă, pozitivă şi relaxată. Prin natură, era o persoană extrem de nesigură. A fost mereu timidă şi chiar şi după mulţi ani tot îşi pleca privirea şi vorbea cu o voce de fetiţă dar se simţea mult mai bine în pielea sa.

Diana i-a mărturisit că dacă l-ar fi întâlnit pe Charles în alte circumstanţe, ar fi "cucerit" lumea împreună: "Mă iubea când ne-am căsătorit şi eu îl iubeam la rândul meu. Încă ne iubim, dar altfel. Cel puţin eu încă îl iubesc pe el. Este o persoană bună. Destrămarea căsniciei noastre este ceva deosebit de nefericit.

Dar de vină au fost şi oamenii din jurul nostru. Nu ne-au dat nicio şansă să răzbim. Charles e înconjurat de oameni nepotriviţi de la care primeşte sfaturi greşite. Se simte foarte neîmplinit şi nu face suficiente eforturi în această privinţă", a dezvăluit Ingrid Seward discuția cu Prințesa Diana.

Statuia Prințesei Diana, dezvelită de fiii ei, William și Harry

Pe data de 1 iulie, când Prințesa ar fi împlinit 60 de ani, Prințul William și Prințul Harry îi vor dezveli statuia mamei lor, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Palatul Kensington.

O sursă a familiei regale a dezvăluit pentru The Sun că prinţul Charles lasă pe mâna fiilor săi această sarcină.

Reamintim că Prințesa Diana a murit pe data de 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, în timp ce se afla în maşină cu iubitul său, Emad El-Din Mohamed Abdel Mena'em Fayed, mai cunoscut sub numele de Dodi Fayed, un producător de film şi fiul unui miliardar egiptean, moment în care şoferul Henri Paul a intrat într-un stâlp în tunelul Pont de l'Alma, din Paris.

Cum a murit, de fapt, prințesa Diana. Adevărul șocant spus ABIA acum de medicul care i-a acordat primul ajutor

Dr. Dahman, în vârstă de 56 de ani, era pe-atunci un tânăr chirurg care-şi efectua serviciul la Camera de Gardă a spitalului. El a spus că personalul medical a făcut în seara aceea tot ce a putut pentru a salva viaţa Dianei.

Doctorul a spus că se odihnea în camera de gardă a spitalului când Bruno Riou, când anestezistul de serviciu i-a cerut să meargă urgent la în cabinetul unde fusese adusă prinţesa Diana.

"Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte dificil să te confrunţi cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este o prinţesă.", a spus MonSef Dahman, pentru Daily mail.

"A fost terifiant"

"Am luptat din greu, am încercat totul, a fost într-adevăr terifiant. Nu am putut să o salvăm și asta ne-a afectat foarte mult.", a mai declarat medicul.

Mercedesul în care călătorea prinţesa Diana a făcut accident în tunelul Alma, puţin după miezul nopţii, la ora 00.23. Din cauza gravităţii rănilor, medicii i-au acordat un prim ajutor îndelungat la faţa locului. Apoi, prinţesa a suferit un stop cardiac în timp ce era mutată în ambulanţă. După ce a fost resuscitată, a fost transportată la spital, unde a ajuns la ora 2.06.



La sosirea la spital, radiografia făcută prințesei de Wales indica "sângerări interne foarte grave". Excesul de lichid a fost îndepărtat din cavitatea toracică, dar hemoragia a persistat, astfel încât medicii au făcut transfuzie de sânge cu grupa 0 negativ, neştiind încă ce grupă de sânge avea prinţesa. În jurul orei 2.15 a suferit un alt stop cardiac.

"Inima ei nu putea funcţiona corect, deoarece îi lipsea sânge.", își amintește medicul MonSef Dahman.

"Am încercat şocurile electrice de mai multe ori şi, aşa cum făcusem în camera de urgenţă, masaj cardiac", spune Dahman. Echipa a continuat aceste eforturi de resuscitare timp de mai bine de o oră. La ora 4 dimineaţa, Diana a fost declarată moartă.