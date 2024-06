Principalele declarații după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024. Edi Iordănescu: Sunt momente pe care cred că le trăiești o dată în viață

România s-a calificat în optimile de la EURO 2024 după ce a remizat cu Slovacia, calificare pe primul loc din Grupa E.

Iată care sunt principalele declarații după victoria României:

Edward Iordănescu, antrenorul echipei naționale: „Sunt momente pe care cred că le trăiești o dată în viață. Mi-ar plăcea să mă gândesc că aș putea să le mai trăiesc o dată dar nu am garanția asta și atunci mă bucur de ele cu toate puterile mele. Mulțumesc celor de aici care ne-au făcut să ne simțim ca și acasă, nu numai din seara asta, ci de la toate cele trei jocuri. Mulțumim celor de acasă, din România, care suntem siguri că acum sărbătoresc și sunt mândri că sunt români, poate după ceva timp, dar sunt mândri cu siguranță și sunt mândri de echipa lor națională. Mulțumesc tuturor românilor din toate colțurile lumii, au fost fantastici și nu știu ce putem să facem în viitor, suntem extrem de datori ca să putem să continuăm să-i bucurăm și să-i răsplătim pentru ce au făcut pentru noi. (...) E ceva fantastic ce am trăit și îmi doresc din tot sufletul să se prelungească acest lucru”.

Răzvan Marin, marcatorul golului egalizator: „Înseamnă foarte mult, ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva. Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales în tribune și suntem foarte fericiți”.

Ianis Hagi, jucătorul naționalei care a obținut penalty-ul egalizator: „Ne-am îndeplinit primul obiectiv. Toată lumea știa că vrem să ieșim din grupe, am câștigat grupa și cred că pe lângă obiectivul fotbalistic aveam și obiectiv să scoatem lumea în stradă, să îi facem fericiți, să fie mândri de această generație, de echipa noastră, și cred că am reușit să o facem (n.r al doilea obiectiv). Să terminăm acest turneu final cât mai târziu, cred că s-a văzut că nu avem frică de niciun adversar”.

Gheorghe Hagi: De acum încolo pot face orice

Gheorghe Hagi, ”regele”, antrenor la Farul, la PRO TV: „Echipa câștigă calificări, meciuri, trofee. Încredere mare, ei de acum încolo pot face orice. Poate ne trebuie puțin mai mult curaj, ei pot juca mai bine. Publicul a fost fantastic, toți au fost incredibili, din staff, toți. Toți suntem importanți, toate cluburile din România. Nu există echipe slabe, important este să credem noi!”.

Andrei Rațiu, fundaș al echipei României: „Am tras de noi și am făcut egalul care a fost bun pentru primul loc. Dinaintea meciului știam că trebuie să luptăm cu orice și oricine ca să ne atingem scopul. Nu ne-a interesat că ploua, că adversarii erau duri, sau că terenul era prost. O să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul. Este bucurie și orice ar veni e bun pentru că am trecut de grupe”.

