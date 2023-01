PSG a început 2023 cu un eșec! Înfrângere pentru parizieni în prima zi din an

Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Franţei, a suferit prima înfrângere în actuala ediţie din Ligue 1, înclinându-se pe terenul ocupantei locului secund, RC Lens (scor 1-3), duminică seara, într-o partidă din etapa a 17-a a sezonului.



Gazdele au marcat prin Przemyslaw Frankowski (5), Lois Openda (28) şi Alexis Claude-Maurice (47e), în timp ce golul lui PSG a fost înscris de Hugo Ekitike (8).



Italianul Marco Verratti a disputat cu această ocazie al 400-lea său meci în tricoul lui PSG.



Paris Saint-Germain nu a putut conta în acest meci pe brazilianul Neymar, suspendat după cartonaşul roşu primit în etapa trecută, şi nici pe argentinianul Lionel Messi, care urmează să revină luni în Franţa, după vacanţa prelungită de care a beneficiat în urma câştigării Cupei Mondiale 2022 cu selecţionata ţării sale.



RC Lens a obţinut a noua sa victorie în tot atâtea partide disputate pe teren propriu de la debutul actualei ediţii a ligii franceze şi s-a apropiat la patru puncte de PSG în clasament, scrie Agerpres.

Antrenorul lui PSG, supărat după înfrângere

"Nu mă dezamăgește atât de mult înfrângerea, cât modul în care am primit golurile. Am știut care sunt punctele forte ale lui Lens, am vorbit despre ele, am lucrat la antrenamente.

Sunt foarte supărat pentru asta, le-am făcut cadou două goluri. Totuși, Lens are o echipă de calitate și au făcut un joc bun.

A fost deorganizare fără precedent, cel puțin de când pregătesc eu această echipă. Am fost efectiv rupți în două pe teren. Trebuie să jucăm fix opus față de cum am jucat azi.

Mingea trebuia să circule mai rapid și să ajungă în spatele mijlocașilor de la Lens, pentru a ne putea dezvolta atacurile. Din păcate, am greșit prea multe pase.

Nu mi-am recunoscut echipa azi. Ne-a lipsit coeziunea. Nu știu de ce, dar voi discuta cu jucătorii despre această situație, să vedem cum o putem îndrepta", a spus Galtier, citat de RMC Sport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News