Previziunile E.S. Adrian Zuckerman cu privire la dezbaterea Trump vs. Harris: Sunt 100% sigur. Pentru mine e un lucru simplu

„Sunt 100% sigur că doamna Harris o să îl atace pe Trump personal pentru că nu are cu ce altceva să îl atace. Ea nu are un plan economic, nu are un plan politic, nu are un plan bun internațional. Eu țin minte când a vorbit, nu numai în România, dar în alte țări europene, a făcut niște greșeli fundamentale spunând că Ucraina e țară membru a Uniunii Europene și a făcut încă vreo două greșeli, dar în afară de asta nu s-a înțeles restul ce a spus. Așa că nu are un plan coerent la orice, în opinia mea, și atunci trebuie să îl atace personal.

Eu cred că președintele Trump nu o să o atace personal, o să spună despre ea ce ea spunea în trecut, că e o socialistă din California și acum încearcă să spună că e moderată și să spună că nu a spus sau nu a făcut lucruri care sunt dovedite că a spus și a încercat să facă. Așa că eu cred că președintele Trump are o istorie, ce a făcut pentru economia americană când era președinte, care era cea mai puternică din lume, avea cea mai mare rată de angajați albi, negri, spanioli, toată lumea, cel mai mare număr de angajați vreodată.

Economia Statelor Unite ale Americii

Economia era cea mai bună în istoria americană, era cel mai mare producător de petrol, de gaz și așa că lucrurile mergeau foarte, foarte bine când el era președinte. În timp foarte scurt, după ce a venit președintele Biden și Kamala Harris, lucrurile au luat-o în jos, America nu mai produce destul petrol și gaz.

Cum știi prea bine, Biden a încercat să se întâlnească cu Arabia Saudită, nici nu s-au întâlnit cu el, ca să cumpere petrol. A scos petrol din rezervele strategice care sunt ținute în caz de război și alte urgențe și acum încearcă să le umple la un preț care e de 2,3,4 ori mai mult decât le-a vândut ca să încerce pentru motive politice să țină prețul benzinei mai jos. E o inflație, nu numai în America, dar lucrul ăsta a stârnit o inflație globală și e vina lui, a lui Biden și a lui Harris.

Ce vor să facă ei nu merge și putem să ne uităm, de exemplu, în Argentina la președintele Milei, care a fost acum un an, un an jumătate, care a redus inflația în Argentina, era ceva de necrezut, 270%. Inflația în Argentina acum e aproape 0 și asta a fost făcut că el un om de business, un om de centru dreapta, a pus o economie liberă cu lucruri realistice. Așa că asta e de ales pentru americani, vrei să fie cum a fost acum 4 ani sau vrei să continui inflația, slăbiciuni domestice și mondiale? Pentru mine e un lucru simplu”, a precizat E.S. Adrian Zuckerman.

