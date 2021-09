Președintele PMP, Cristian Diaconescu, moderator în dezbaterile privind securitatea la Marea Neagră

Președintele PMP, Cristian Diaconescu a moderat ieri, în calitate de membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, un panel intitulat „Classic and Hybrid Challenges on NATO’s Eastern Flank. Building a Better Common Threats Understanding”, cu ocazia desfășurării celei de-a cincea ediție a ”Black Sea and Balkans Security Forum”.

Acest eveniment, organizat în perioada 3-4 septembrie, a.c., este realizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Afacerilor Externe. În cadrul discuției panelului, au fost abordate modurile în care se poate consolida o înțelegere comună asupra amenințărilor ce afectează Flancul Estic. La discuție s-au alăturat Simona Cojocaru, Secretar de Stat pe politici de apărare in MAPN, Generalul (rez.) Curtis Scaparrotti, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa și generalul (rez.) Sir James Everard, fost Comandant Adjunct al Forțelor Aliate în Europa.

Diaconescu (PMP): „Voi fi un avocat al interesului Republicii Moldova”

Printr-un comunicat de presă, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a transmis că „în această dimineață, am avut o discuție foarte bună cu doamna Președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu.”

„M-a bucurat faptul că domnia sa și-a exprimat disponibilitatea de a avea un dialog pe teme de interes comun. Doamna Președinte și-a reiterat încrederea că Republica Modova va face pașii necesari pentru modernizarea atât de așteptată și va înregistra progrese majore pe drumul său european în cooperare strânsă cu România.”, a afirmat Cristian Diaconescu.

„Maia Sandu este politicianul în jurul căruia Republica Moldova poate să își construiască un viitor mai bun. Președintele Republicii Moldova are forța politică, maturitatea și viziunea necesară pentru a imprima direcția corectă pro-europeană, pentru a face reformele necesare ce vor duce într-un final la un trai mai bun pentru cetățeni. Știm cu toții, că Maia Sandu este mai mult decât o ”prietenă a României” și reprezintă cel mai bun partener pe care poate să îl aibă țara noastră în Republica Moldova.”, mai arată comunicatul.

În încheiere, președintele PMP a dezvăluit că, „în cadrul discuțiilor, am asigurat-o pe doamna Președinte de tot sprijinul politic al PMP, de faptul că îmi voi folosi toate cunoștințele și expertiza pe care le-am dobândit în cariera mea de diplomat și voi fi un avocat al interesului Republicii Moldova. Așa cum ani de zile am militat pentru ca Republica Moldova să ajungă în poziția de a avea un Acord de Asociere și Cooperare cu UE, așa voi acționa și de acum înainte pentru a se face posibil procesul de integrare europeană.”