Președintele Bulgariei spune că a primit o dată de aderare la Schengen: octombrie 2023

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat situaţia politică actuală din ţară, scrie site-ul novini.bg, citat de Rador.

Declarațiile președintelui Radev au fost făcute în plină criză guvernamentală, când partidul Continuăm Schimbarea (PP), aflat pe locul secund la alegeri, încearcă să obțină sprijin pentru a forma Executivul, cu Nikolai Denkov premier desemnat. Denkov are şapte zile pentru a propune un guvern, însă are şanse slabe de a obţine sprijinul necesar, susţin analişti. Partidul de centru-dreapta GERB, care a câştigat alegerile anticipate din 2 octombrie 2022, nu a reușit să obțină sprijin în Parlament pentru un guvern tehnocrat, luna trecută. Partidul PP a condus o coaliție de guvernare care s-a dizolvat în iunie 2022, ceea ce a dus la al patrulea rând de alegeri în ultimele 18 luni. Nu sunt excluse alegeri anticipate, în primăvara acestuia an. Rumen Radev, fost pilot de aeronave militare, a câștigat alegerile prezidențiale susținut de Partidul Socialist, aflat acum în opoziție.

Rumen Radev a fost invitat de Karl Nehammer, cancelarul Austriei, la Concertul de Anul Nou la Viena. Pe 1 ianuarie, cei doi au convenit asupra unei vizite a lui Nehammer şi a ministrului austriac de interne, Gerhard Karner, la frontiera Bulgariei cu Turcia, a anunțat Agenția bulgară de știri BTA. Vizita ar urma să aibă loc pe 23 ianuarie, cu o săptămână înaintea alegerilor din landul Austria Inferioară, unde populiștii lui Nehammer speculează tema migrației ilegale. Nehammer a ridicat problema migranților din afara UE pentru a justifica veto-ul din Consiliul JAI privind admiterea României și Bulgariei în Schengen. Nehammer a declarat, după ce au izbucnit proteste puternice în cele două țări, că ar putea reconsidera poziția Austriei, dacă Uniunea Europeană își schimbă politicile de azil, fără să dea termene concrete în ceea ce privește situația celor două țări discriminate de Austria.

Legile pentru Schengen nu se mișcă

"Nu doresc să vorbesc despre al treilea mandat, înainte ca toate încercările din jurul celui de-al doilea să se fi epuizat. Dar îmi voi anunţa decizia la timp, a spus președintele Radev. Mai important este că parlamentul se îneacă în scandaluri şi discursuri electorale, când există o muncă importantă de făcut. Există declaraţii de genul 'legile din cadrul Planului de Redresare sunt o prioritate', însă acestea nu se mişcă, nici legile pentru Schengen nu se mişcă. Pentru prima dată în 11 ani, Bulgaria a primit sprijin clar şi o dată pentru Schengen - nu mai târziu de octombrie 2023. Dar, pentru a profita din plin, este important ca cele două legi importante pentru Schengen - Legea anticorupţie şi Legea privind responsabilitatea procurorului general - să fie adoptate. Dacă acest parlament nu le va adopta, nu vom putea profita din plin de ceea ce s-a realizat pe teren diplomatic şi la cel mai înalt nivel politic", a avertizat şeful statului.

Rumen Radev a comentat şi tema privind securitatea naţională a ţării. "Securitatea naţională este fundamentul pentru prosperitatea oricărei ţări. Nu se construieşte într-un an sau doi. Securitatea naţională înseamnă angajamente şi eforturi continue, nu doar ale Ministerului Apărării, ci şi ale tuturor politicienilor şi întregii noastre societăţi. Aştept ca în sfârşit să se manifeste raţiune, să existe o strategie sistematică, pe termen lung şi o viziune clară pentru forţele noastre armate. Dar cel mai important element în securitatea noastră naţională sunt oamenii din armată - motivaţia, pregătirea şi echipamentele lor, să nu uităm acest lucru", a mai spus preşedintele Bulgariei.

