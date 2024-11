Președinte de CJ, cale întoarsă de la un interviu, după ce s-a rupt un pod în județ. 35.000 de familii riscau să rămână sinistrate: Căutăm soluții / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Un nou aeroport pe harta României. Beneficii uriașe pentru trei județe / video

Analistul politic Bogdan Chirieac îl aștepta pe Nicușor Halici la un interviu, în studioul DC News de la Casa Presei Libere, însă a fost informat cu puțin timp înainte de interviu că acesta a făcut cale întoarsă către Vrancea, după ce a fost informat că aproximativ 35.000 de oameni din județul pe care îl conduce riscă să rămână izolați.

„Domnul președinte Nicușor Halici trebuia să fie în studioul nostru, dar s-a întors de la Băneasa. Problemele județului - moștenirea pe care o are în Vrancea - nu i-au permis să ajungă în studio la Casa Presei Libere. Are o probleme mare în acest moment, căreia trebuie să îi găsească o soluție. S-a rupt un pod în Vrancea și 35.000 de oameni pot fi izolați. Se întoarce de urgență în județ pentru a găsi soluții“, a punctat Bogdan Chirieac.

Președintele Consiliului Județean Vrancea a participat în cele din urmă la emisiune, telefonic, în care a detaliat motivele pentru care zeci de mii de persoane din județul Vrancea au rămas astăzi fără o cale de acces sigură.

„În primul rând, când am preluat mandatul am făcut o verificare a investițiilor și am constatat că la unul dintre poduri s-a făcut o recenzie în această toamnă, deși au existat diverse proceduri de acum 2 ani. Podul a fost prevăzut din momentul proiectării cu închidere completă, fără să existe o variantă alternativă, accesibilă, ci doar o rută alternativă, care are rampe și coborâri de peste 12 grade, ceea ce ar face traficul de mare tonaj extrem de dificil, mai ales în sezonul rece. Vorbim de 35.000 de persoane, vorbim de afaceri susținute de tot felul de transporturi, de livrări, de aprovizionare etc.

Dimineață am fost notificat de constructor că există riscul prăbușirii și trebuie limitat accesul și închis complet podul cât mai repede. Am solicitat prefectului județului Vrancea să convoace comitetul județean pentru situații de urgență, eu mă întorc în județ, merg să văd o rută alternativă, identificată de câțiva primari, din proximitatea podului și să încercăm în această după-amiază și la noapte să facem acestă rută alternativă.

Dacă s-ar fi știut din expertiză, dacă atunci când s-a prevăzut reabilitarea podului și modernizarea lui, cei care s-au ocupat de documentație ar fi fost atenți și ar fi analizat că ruta alternativă nu este fiabilă, s-ar fi prevăzut o rută alternativă înainte de a începe construcția podului, ca să nu stăm astăzi să blocăm traficul.

Sper ca într-un timp extrem de scurt să dăm în utilizare această rută alternativă a podului, pentru a nu perturba foarte mult activitatea comunităților“, a spus, la DC News, Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

„Constructorii mi-au spus că acest pod nu îndeplinea nici condițiile din proiectul tehnic și nici condițiile de drum județean, pentru că nu avea lățimea suficientă. Acum trebuie să găsească soluții și să mărească lățimea podului ca să-l facă utilizabil pe două benzi“, a mai completat Nicușor Halici.

PSD - Organizația Județeană Vrancea - CMF 11240017

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News