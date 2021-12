Presa internaţională scrie că Ianis Stoica e "Mbappe de România". Gigi Becali: O să iau mulți bani pe el, dar acum nu e de vânzare

După ce a înregistrat un gol sau o pasă de gol la fiecare 72 de minute jucate în acest sezon pentru FCSB, internaţionalul de tineret a atras atenţia lui Arsenal Londra, iar patronul FCSB chiar a spus că ar avea o ofertă pentru acesta.

"Sub contract până în 2023 cu FCSB, Ianis Stoica ar fi primit în trecut o ofertă de 1,5 milioane de euro. Fotbalul este în ADN-ul familiei sale, tatăl său Pompiliu fiind fost fundaș stânga la Steaua. Capabil să joace ca atacant central sau mijlocaș ofensiv, a petrecut ultimele trei sezoane sub formă de împrumut. A revenit foarte motivat la clubul care l-a crescut și poate reuși un transfer la Arsenal dacă își va continua progresul", scria The Sun în noiembrie.

"Am o ofertă de 8,5 milioane de euro pentru Ianis, dar vreau 10 milioane, plus 20% dintr-un viitor transfer", a declarat Gigi Becali în noiembrie, conform Goal.com.

”Acum, Ianis nu e de vânzare”

Ulterior, pentru ProX, Becali a spus că va lua bani mulţi pe Ianis Stoica.

"Eu cred că voi lua mulţi bani, nu vreau să mai spun sume. El e nouar. Toţi mi-au spus, şi MM, şi Edi. M-am bucurat că e nouar, de nouari duce lipsă lumea. Nu ştiu dacă e monitorizat de Arsenal, dar e bine. Poate peste un an, doi, pot să îl ia. Dar acum Ianis nu e de vânzare. E puternic, are fizic, are forţă. E foarte inteligent. Dacă vorbeşti cu el, nu zici că are 18 ani… zici că are 23 de ani", a declarat Gigi Becali, la Pro X.

"Mbappe de România"

Fanii lui Arsenal Londra au distribuit zeci de clipuri cu golurile şi artificiile tehnice ale tânărului fotbalist, în care acesta era numit "Mbappe de România".

”Cine e Ianis Stoica? Kylian Mbappe al României este aproape de un transfer la Arsenal. E un jucător versatil, care joacă la FCSB, folosit cu preponderență pe postul de extremă dreapta sau atacant central și, uneori, în spatele vârfului”, notează cei de la football-london.

Tânărul jucător de atac de la FCSB a alimentat teoriile şi poreclele de pe Internet şi atunci când a fost întrebat cu cine crede că se aseamănă ca stil de joc dintre jucătorii care evoluează în afara țării. ”Cred că Mbappe”, a spus fiul lui Pompiliu Stoica, fost jucător la Steaua, FCSB și Petrolul, citat de GSP.