Premierul Marcel Ciolacu transmite felicitări Partidului Laburist pentru victoria din Marea Britanie

Premierul Marcel Ciolacu a transmis felicitări Partidului Laburist din Marea Britanie pentru victoria de la alegerile legislative.

„Felicitări Partidului Laburist pentru victoria sa importantă. Social-democraţia este în creştere”, a scris Ciolacu pe X.

Prim-ministrul Ciolacu a scris despre liderul Keir Starmer că a arătat că este un lider foarte bun. De asemenea, Ciolacu și-a exprimat încrederea cu privire la colaborarea cu liderul laburist Keir Starmer.

”Marea Britanie este un partener strategic şi casă pentru mii de români”, a adăugat premierul Ciolacu.

Congratulation to the @UKLabour for its important victory. Social democracy is on the rise.@Keir_Starmer has shown great leadership & I am confident we will work closely together.

UK is a key strategic partner & the home of thousands of Romanians. https://t.co/u8zjjFh315