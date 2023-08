Premierul israelian Benjamin Netanyahu a inaugurat prima linie de tramvai din Tel Aviv / Galerie foto

'Facem o revoluţie în transporturi... este vorba despre concretizarea unei viziuni istorice', a declarat Netanyahu în timpul ceremoniei, care a fost transmisă în direct pe toate canalele de televiziune.

Sute de persoane s-au adunat la faţa locului pentru a demonstra împotriva guvernului Netanyahu, pe fondul unui val de proteste faţă de adoptarea unui proiect de lege ce vizează reformarea sistemului judiciar, care a mobilizat zeci de mii de manifestanţi în fiecare săptămână din ianuarie. Primarul oraşului Tel Aviv, Ron Huldai, nu a fost prezent la ceremonie, în semn de protest faţă de 'politica guvernamentală'.

Prime Minister Benjamin Netanyahu dedicated the Tel Aviv Metropolitan Area Light Rail: "Those who support us and those who oppose us – everyone will use this light rail. This is a festive event for Israel. pic.twitter.com/RhE1Z5M7vT

????"Netanyahu, you are the locomotive that leads the State of Israel and Sara, you are the source of energy," warbled just now Israeli Transportation Minister Miri Regev. And look who's staring in the official pictures. https://t.co/tYZN9PVjiS pic.twitter.com/sLXPogqWaj