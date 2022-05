„Prăjitură cu vișine - fără gluten și fără zahăr.



Avem nevoie de:

•4 ouă

•120ml lapte vegetal

•210g făină fără gluten

•un pliculeț de praf de copt

•100g vișine fără sâmburi

•2 lingurițe amidon de tapioca

•50g fulgi de migdale pentru decor.



Cum preparăm?

Preîncălzim cuptorul la 180°. Într-un bol amestecăm ouăle, laptele, făina și praful de copt până când obținem un aluat care se leagă. Turnăm compoziția într-o tavă de tort tapetată cu hârtie de copt și punem tava la cuptor timp de 7 minute. Astfel aluatul se va întări și va permite vișinelor să rămână la suprafață.



Între timp am pus vișinele într-un vas la foc mic și le-am lăsat timp de 10 minute. Am adăugat amidonul și am amestecat până când compoziția a început să se lege. Am turnat vișinele peste blat și am pus prăjitura înapoi la cuptor [la 155 grade] pentru încă 30 de minute. Am ornat totul cu fulgi de migdale.



Dacă observați că vișinele încep să se ardă, puteți acoperi tava cu hârtie de copt. Astfel, ne vom asigura că prăjitura se va coace, fără ca amestecul de vișine să se ardă. Puteți încerca prăjitura din când în când cu o scobitoare pentru a vă asigura că este făcută. În cazul în care vreți ca prăjitură să fie mai dulce, puteți adăuga în amestecul de vișine câteva lingurițe de miere sau puțin sirop de curmale”, a spus Raluca Rotariu pentru cititorii DC News.

VEZI ȘI: Rețetă Endofoodart - Icre de Chia. Cum se prepară

Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, vă propune astăzi o nouă rețetă delicioasă: Icre de Chia.

„Pentru Icre de Chia, avem nevoie de:

•200g smântână vegetală

•3 linguri de semințe de chia

•zeamă de la o lămâie

•ceapă verde pentru servire

Cum preparăm?

Amestecăm smântână cu semințele de chia și lăsăm compoziția la frigider timp de cel puțin 30 de minute. După ce aceasta s-a legat, adăugăm zeama de la o lămâie și asezonăm cu sare și piper după gust. Sevim cu ceapă verde”, a spus Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție.

VEZI ȘI: Rețetă Endofoodart: Chec cu mere. Simplu și delicios

„Chec cu mere.



Avem nevoie de:

5-6 linguri pline de piure de mere

2 ouă

130g făină fără gluten

50ml lapte de cocos/ovăz/migdale/fără lactoză

un pliculeț de praf de copt

2 linguri de scorțișoară

2 linguri de zahăr de cocos

20g bucățele de ciocolată neagră.

Cum preparăm?

Preîncălzim cuptorul la 170 grade. Într-un bol amestecăm piureul de mere cu ouăle, praful de copt, laptele, scorțișoara și zahărul. Adăugăm făina împreună cu bucățele de ciocolată și continuăm să amestecăm până când obținem un aluat omogen. Transferăm aluatul într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt. Putem adăuga deasupra câteva mere tăiate felii peste care mai presăram puțină scorțișoară. Lăsăm tava la cuptor pentru o oră”, a spus Raluca Rotariu.

