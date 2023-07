Poți preveni pierderea memoriei la bătrânețe. Iată cea mai simplă metodă la care nu te-ai fi așteptat

Consumul de aproximativ doi litri de apă pe zi este esențial pentru o viață sănătoasă.

Auzim adesea cât de importantă este hidratarea pentru buna funcționare a organismului, dar are și multe alte beneficii care uneori trec neobservate. Ne concentrăm pe avantajele pe care o bună hidratare le poate avea pentru aspectul nostru fizic, cum ar fi efectele pozitive pe care le are asupra pielii noastre, dar apa are grijă de noi și în interior, relatează 20minutos.es.

Beneficiile unei bune hidratări

O bună hidratare este esențială pentru sănătatea noastră, de exemplu, apa favorizează transportul nutrienților și oxigenului către toate celulele din organism. Apa este importantă pentru a elimina toxinele din organism și ajută organismul să scape de reziduuri.

O cauză comună a durerilor de cap este deshidratarea. Mai mult, apa poate ajuta sistemul digestiv să funcționeze corect, evitând constipația, favorizează buna funcționare a rinichilor și a sistemului imunitar.

Totodată, apa ajută la reglarea temperaturii corpului, dă energie și reduce riscul de probleme cardiace. Un nivel ridicat de hidratare poate fi legat de un risc mai scăzut de apariție a insuficienței cardiace, potrivit studiilor. Mai mult, apa ne ajută împotriva pierderii memoriei la bătrânețe.

Apa, remediul pentru a avea grijă de memorie

Potrivit unui studiu recent, publicat în revista BMC Med, persoanele în vârstă, cu obezitate sau cu sindrom metabolic, care au avut un nivel scăzut de hidratare, au dezvoltat, în timp, dereglări cognitive. Cercetătorii au observat că această pierdere cognitivă la persoanele mai puțin hidratate a fost valabilă mai ales în rândul bărbaților.

Riscurile deshidratării pentru memorie

Deshidratarea apare atunci când elimini mai multe lichide decât consumi și corpul tău nu are suficientă apă sau lichide pentru a-și îndeplini funcțiile normale, după cum au explicat experții Clinicii Mayo.

Mai multe studii au observat relația dintre deshidratare și performanța cognitivă, în special în sarcinile care implică atenție, astfel dacă nu bem suficientă apă, riscăm să ne pierdem atenția. În unele cazuri pot apărea halucinații, iar capacitatea de concentrare scade drastic.

