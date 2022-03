Potențialul agricol al României va fi istorie. Avram Fițiu: În 20 de ani, ne vom trezi cu o zonă aridă ca în sudul Spaniei și Italiei

Invitat la DC News, Avram Fițiu, conferențiar universitar la USAMV Cluj-Napoca, a vorbit despre fenomenul de deșertificare din sudul României:

„Muntenia are o mare problemă legată de animale, o lipsă de animale acută, dar care este și zona de est a Moldovei și în Banat. Tot ce înseamnă mare bazin cerealier al României are o mare problemă de lipsă de animale. Ori animalul este forma cea mai inteligentă prin care poți transforma și eficientiza o activitate agricolă, atunci când, în loc să exporți grâul, să-l transformi prin intermediul cărnii și al laptelui în produs vandabil pe piață. Din păcate, aceste zone de câmpie ale României nu au animale. Dacă nu ai animale, nu ai materie organică în sol. Dacă nu ai materie organică în sol, înseamnă că în Bărăgan, în următorii 20 de ani, ne vom trezi cu o zonă aridă ca în sudul Spaniei și Italiei. Acolo unde nu ai materie organică, nu ai buretele necesar care să poată menține apa în sol (...).

În 2020, porumbul era la 2-3 metri unul de altul și la o înălțime de jumătate de metru. Era o bătaie de joc, în condițiile în care Dobrogea și Bărăganul au fost extrem de afectate. În următorii 20 de ani, dacă nu aducem perdele forestiere în sudul României, dacă nu aducem sisteme agro-forestiere în sudul României și dacă nu aducem animale în sudul României, Bărăganul va arăta așa cum arată astăzi sudul Spaniei, e doar o poveste de timp, de 20 de ani.

Cel mai mare potențial agricol al României în 20 de ani va fi istorie, dacă nu avem o politică responsabilă la București, la Ministerul Agriculturii. Nu am văzut până acum o astfel de politică structurală, nu am văzut decizii majore pe acest subiect, deși ne-am străduit cât am fost pe acolo să mai influențăm o astfel de gândire“, a spus Avram Fițiu.

Criză alimentară. Avram Fițiu: Ne putem trezi cu un val de refugiați din Orientul Mijlociu la porțile Europei

Invitat la DC News, Avram Fițiu, profesor universitar la USAMV Cluj-Napoca, a vorbit despre criza alimentară și repercursiunile pe care aceasta le va avea la nivel european:

„Am văzut o declarație a președintelui Macron, care spunea că Europa se poate trezi chiar cu o situație mai gravă decât o criză alimentară și că va trebui să regândească întreg sistemul agroalimentar la nivel european (...). Până acum, securitatea alimentară însemna să imporți la prețul cel mai mic, de la orice distanță, din orice altă țară care putea să-ți producă acel produs.

Dacă Europa se trezește și își propune să devină suverană pe câteva domenii, cum ar fi cel energetic, cel medical și cel agroalimentar, înseamnă că totul trebuie să fie resetat și Europa trebuie să-și reseteze rapid politicile. Au început de câteva săptămâni să-și reseteze politica energetică. Acum deja se pune problema din punct de vedere agroalimentar.

În primul rând, țările de care depinde Europa au mari probleme cu aprovizionările din Ucraina și Rusia, mă refer la zona Maghrebului, la Egipt, Siria și tot ce înseamnă țări din Orientul Mijlociu (...)“, (citește continuarea AICI).

