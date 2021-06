Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia, închise

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează, luni dimineața, că, în judeţul Constanţa, din cauza ceții dense, au fost oprite manevrele în porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia.

Județul Constanța se află sub avertizare Cod galben de ceață până la ora 9.00. ANM a mai emis avertizări și pentru alte șase județe: Tulcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman. În aceste zone se va semnala ceaţă care determină vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, scrie Mediafax.

"Situația se va îmbunătăți"

Meteorologul Elena Corduneanu anunță că vremea se va schimba în bine, începând de luni, 21 iunie.

"Situația se va îmbunătăți. Nu înseamnă că nu vom mai avea ploi deloc! Pentru că este o lună instabilă, deci vor mai fi ploi, în special după-amiaza, în zonele de deal și de munte, dar nu ca acum. În acest moment, arealele acoperite de aceste fenomene de instabilitate au fost mari - sudul-estul și parțial centrul țării - pentru că au fost sub influența acestui sistem ciclonic din Marea Neagră. Prima parte a lunii iunie poate să fie cea mai ploioasă din 2021, luna însă nu s-a încheiat. Nu se arată la fel de ploioasă în continuare, dar rămâne de văzut, pentru că estimările de lungă durată nu au anticipat-o.

Sunt niște manifestări de vreme care ies din tiparul pe care îl știam noi. Deci, așa ploi nu au fost anticipate cu o distanță mare în spate, dar cu anticipație mică, de câteva zile, ați văzut ce avertizări portocalii și atenționări de cod galben pot fi ivite sau eliberate de ANM.", a precizat meteologul Elena Corduneanu, duminică, 20 iunie, la Realitatea Plus.

Vremea până la sfârșitul lunii iunie

"Vremea se va încălzi de săptămâna viitoare, însă de ploi nu scăpăm! Practic, până la sfârșitul lunii iunie vorbim de manifestări de instabilitate. Totuși, de săptămâna viitoare, ele par să fie ceva mai puține, să se semnaleze cu precădere în cursul după-amiezilor și al serilor și pot fi pe arii mai restrânse. Ploile continuă în jumătatea de răsărit și ma refer că aici vor fi pe arii mai extinse, dar nu vor lipsi nici din restul regiunilor.

Vom vorbi în continuare de cantități mari de apă în intervale scurte de timp, de vijelii, grindină de diverse dimensiuni, poate să fie grindină de dimensiuni medii și mari, ceea ce pentru agricultură nu este nimic bun.", a declarat, sâmbătă, 19 iunie, meteorologul Romina Jurca, la România TV.