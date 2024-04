Ponta spune că nu e lăsat să candideze la Primăria București: "Are o problemă personală cu mine" 

În ultimele săptămâni s-a vorbit despre posibili candidați din partea PSD-PNL pentru Primăria București dacă se va decide retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu. O decizie ar putea fi luată luni, atunci când are loc o ședință a coaliției.

Victor Ponta spune că atât timp cât Klaus Iohannis va deține funcția de președinte al României, fostul premier va fi interzis în orice zonă politică importantă, pentru că acesta ar avea ceva personal cu el.

Ponta spune de asemenea că prioritar pentru coaliția PSD-PNL ar trebui să fie găsirea unei soluții onorabile pentru medicul Cătălin Cîrstoiu pentru că acesta nu merita tot ce i s-a întâmplat din momentul în care a fost anunțat drept candidat la primărie.

"Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat cu doctorul Cîrstoiu. Cred că nu se aștepta ca intrarea în politică să-i aducă atâtea necazuri și asemenea atitudini din partea celor care ar fi trebuit să-l sprijine. Nu știu ce va decide luni coaliția (...). Cei din coaliție nu m-au contactat și nu mă vor contacta pentru că știți foarte bine, cât timp domnul Iohannis e în funcție, eu nu am voie să fac politică. Am mulți prieteni în PNL și în PSD, dar am o interdicție. Sunt singurul om care îl critică pe Klaus Iohannis. Nu am mai văzut nici un om politic să-l critice pe Klaus Iohannis. Până nu pleacă el din funcție, în septembrie sau octombrie, eu nu am voie să candidez la nimic. În primul rând, coaliția trebuie să ia o decizie onorabilă pentru domnul Cîrstoiu pentru că ei l-au adus să candideze, n-a venit el la PNL-PSD să le ceară asta. Nu e vorba că Primăria ar fi ceva prea puțin pentru mine sau că nu aș fi interesat de politică, dar nu mă vor propune pe mine. Nu mă place Iohannis, deci cât este el, nu am voie să fac nimic. Problema e personală, între mine și Iohannis. Îl înțeleg până la urmă, el zice că PSD-PNL sunt ai mei, deci cât sunt eu acolo, Ponta nu are ce căuta," a spus Victor Ponta la România TV.

