Eduard Novak: Sala Polivalentă din Bucureşti este o prioritate

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, joi, că noua Sală Polivalentă din Bucureşti, a cărei construcţie întârzie de foarte mulţi ani, reprezintă o prioritate şi este optimist că proiectul va obţine avizele în cursul acestui an, scrie Agerpres.



"Am discutat pe această temă (n.r. - construcţia noii Săli Polivalente) inclusiv în mediul politic şi o să intervenim ca să se pornească acest proiect. Eu cred că şi domnul primar doreşte şi este o prioritate. Chiar ieri am discutat pe tema Sălii Polivalente din Bucureşti şi eu unul sunt optimist că anul acesta proiectul va avea avizele. Vorbim despre o sală nouă (n.r. - nu se va demola actuala Sală Polivalentă), Primăria ştie locaţia. Primarul Nicuşor Dan a depus cererea către CNI legat de această infrastructură, eu personal nu cunosc unde va fi", a spus ministrul.

Se vor relua lucrările la patinoar

Acesta a adăugat că în curând se vor relua lucrările şi la Patinoarul Mihai Flamaropol: "Cât de curând vor reîncepe lucrările la Patinoarul 'Flamaropol'. Proiectul s-a eliberat de toate procesele şi s-a făcut şi o expertiză, deci se poate continua construcţia".



Referitor la obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competiţiile naţionale în sporturile de echipă impusă prin ordin de ministru în vara anului trecut, Eduard Novak a menţionat că amenzile majorate la 30.000 de lei pe meci trebuie plătite de către cluburile care încalcă regula.



"Sportivii români nu au loc să joace în echipele noastre pe care noi le plătim de la bugetul de stat. Plătim salarii exagerate de 10-15.000 de euro. De aceea trebuie să tragem o linie pentru că la nivel de echipe naţionale nu mai suntem pe nicăieri. Asta pentru că sportivii noştri nu au loc să joace. Am înţeles, la handbal avem rezultate la nivel de echipe de club, dar la nivel de naţională nu avem. Aceste echipe trebuie să plătească amenzile... acum le-am mărit, pentru că atunci când era amenda 3.000 de lei şi-au bătut joc de noi. Amenda e ridicată acum la 30.000 de lei pe meci", a menţionat Novak.



Ministrul Sportului a participat, joi, la Izvorani, la prezentarea oficială a delegaţiei României pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2023, programat să se desfăşoare în perioada 21-28 ianuarie la Friuli-Veneţia-Giulia (Italia), a mai scris sursa citată.

