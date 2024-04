PNL și PSD au depus lista pentru europarlamentare 2024 /video

Actualizare:

Nicolae Ciucă: „Am formalizat depunerea listei Alianţei electorale PNL PSD. Este o listă care cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experienţă şi care şi-au desfăşurat activitatea în Parlamentul Uniunii Europene. De asemenea, sunt şi oameni noi. Practic, este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeaşi responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării şi dezvoltarea României.

(...) Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru un partid, nu pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru Partidul Social Democrat, are misiunea la Bruxelles pentru România, pentru cetăţenii României, pentru a face ceea ce le stă în putinţă astfel încât să continuăm acest proces de dezvoltare cu fonduri europene, cum de altfel s-a şi realizat în ultimii 17 ani şi putem cu toţii să vedem acest lucru, bani cu care vom continua să dezvoltăm comunităţile locale, să putem să realizăm infrastructura rutieră, infrastructura feroviară, să putem să îmbunătăţim cele două obiective pe care fiecare dintre partide şi toate partidele politice au promis că le vor avea pe lista de priorităţi şi anume domeniul educaţiei şi domeniul sănătăţii. Am mare încredere în acest demers şi sunt convins că şi cetăţenii României văd în această listă comună un angajament al celor două partide pentru România”.

Știrea inițială:

Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au depus listele comune pentru europarlamentare.

Lista PSD-PNL este condusă de Mihai Tudose, urmat de Rareș Bogdan și Gabriela Firea. Această listă include 42 de candidați, dintre care doar 4 sunt femei pe locurile eligibile.

Alte alianțe formate pentru alegerile europarlamentare:

Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei)

Alianța AUR (AUR, Republican, Național Conservator Român)

Alianța România Puternică (PNȚCD, Partidul România Puternică)

Alianța Electorală Partidul România Noastră (P.R.N.) – Partidul Dacismului Autonom Conservator.

UDMR și REPER vor candida independent.

Termenul limită pentru depunerea listelor este 10 aprilie, iar candidații trebuie să strângă minimum 200.000 de semnături.

Lista completă a PSD și PNL pentru alegerile europarlamentare:

1. TUDOSE MIHAI (PSD)

2. BOGDAN RAREȘ (PNL)

3. FIREA GABRIELA (PSD)

4. MOTREANU DAN (PNL)

5. MANDA IULIAN CLAUDIU (PSD)

6. VĂLEAN ADINA (PNL)

7. NEGRESCU VICTOR (PSD)

8. DÎNCU VASILE (PSD)

9 . BUDA DANIEL (PNL)

10. GRAPINI MARIA (PSD)

11. CÂRCIU GHEORGHE (DIASPORA) (PSD)

12. MUREȘAN SIEGFRIED (PNL)

13. BENEA ADRIAN DRAGOȘ (PSD)

14. HAVA MIRCEA (PNL)

15. NICA DAN (PSD)

16. FALCĂ GHEORGHE (PNL)

17. MUȘOIU ȘTEFAN (PSD)

18. MÎNZATU ROXANA (PSD)

19. POPESCU VIRGIL (PNL)

20. CRISTEA ANDI-LUCIAN (PSD)

21. MURARU ALEXANDRU (PNL)

23. MAREȘ MARA (PNL)

24. IVANCIA MIHAELA (PSD)

25. NICOLAE IRINELA (PSD)

26. VOICU DORIN (PNL)

27. EPURE ALEXANDRU CIPRIAN (PNL)

28. BLĂNARI LARISA (PSD)

29. SĂLĂGEANU FLORIAN VALERIU (PSD)

30. OPREA OCTAVIAN (PNL)

31. TOGĂNEL MARA CRISTINA (PNL)

32. ȚAMBĂ ALIN-ADAM (PSD)

33. CATANĂ DANIEL CLAUDIU (PSD)

Rezervele de pe listă:

MURG ELENA IOANA (SM)

STAVARACHE VALENTIN CONSTANTIN (NT)

POPA DANIELA (B - S1)

CĂCIULĂ MĂDĂLIN-CLAUDIU (VS)

DEACONU ALEXANDRU ȘTEFAN (IF)

CAPLEA DORU (DJ)

ȘERBAN ȘTEFANIA-ROXANA (SB)

LAZĂR DORINA MĂDĂLINA (GR)

IORDACHE MONICA-MARIA (GL)

SURDU DANIEL (CS)

