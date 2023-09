PNL, pe picioarele lui la alegerile din 2024. La ce scor speră liberalii

"Noi colaborăm foarte bine la guvernare cu PSD, în schimb, Partidul Naţional Liberal se pregăteşte pentru anul 2024 mergând pe picioarele lui în alegerile de anul viitor. Am demonstrat în 2019 că putem câştiga alegerile europarlamentare, cu o listă foarte bună şi un program politic foarte bun, susţinut de români. Am obţinut 27%", a afirmat Bode, întrebat în legătură cu o eventuală colaborare cu PSD în alegeri.



El a adăugat că PNL ar putea ajunge la un scor de 25%.



"Astăzi, după trei ani şi jumătate de guvernare, cu crize suprapuse în care Partidul Naţional Liberal a fost vioara întâi, şi-a asumat guvernarea, nu a fugit de la guvernare, cum au făcut cei de la USR, a rămas la guvernare, a trecut România prin criză. Sunt absolut convins că la acest procent de 20%, cât avem astăzi în toată sondajele de opinie, putem adăuga, din organizare, din aducerea lângă PNL şi a altor forţe politice, aşa cum am vorbit despre ALDE deja suntem în proces de fuziune, aproape 900 de aleşi locali care vor veni alături de noi de la ALDE - credem că putem să ducem PNL la un scor de peste 25%, ceea ce înseamnă câştigarea alegerilor europarlamentare", a adăugat Lucian Bode.



Potrivit lui Bode, PNL urmează să ia o decizie în privinţa colaborării cu PSD.



"Cât priveşte colaborarea cu PSD, vrem să ducem programul de guvernare la bun sfârşit şi atunci când, împreună, pe baza cercetărilor sociologice, pe baza măsurătorilor pe care le facem şi noi şi PSD, pe baza unor decizii în forurile statut ale partidului, vom anunţa public dacă vom colabora şi în alegerile europarlamentare, locale parlamentare, prezidenţiale sau ne vom întâlni la finalul acestor procese electorale şi vom guverna împreună, reuşind să convingem peste 50% din români să ne acorde votul", a mai spus secretarul general al PNL, conform Agerpres.

