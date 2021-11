Invitata din această ediție a emisiunii „Pe Plan Extern” este Angela Grămadă, președintele Asociației Experts for Security and Global Affairs (ESGA). Angela Grămadă este doctor în științe politice, expertă în relații internaționale, specializată pe spațiul ex-sovietic.

Aceasta va discuta la DC News despre inițiativa diplomatică „Platforma Crimeea”, din care și România face parte, care are ca obiectiv recuperarea Peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Federația Rusă. Emisiunea va fi difuzată de la ora 11:00.

Punctul de pornire al emisiunii va fi conferința„Crimea Platform: how a diplomatic initiative can influence the security of the Black Sea region?” („Platforma Crimeea: Cum poate influența o inițiativă diplomatică securitatea în regiunea Mării Negre?”, organizată de ESGA săptămâna trecută.

Se va discuta despre militarizarea Crimeei de către Federația Rusă, dar și securitatea în regiune, un subiect extrem de delicat în contextul în care agresiunea rusă are loc în imediata apropiere a Mării Negre.

Platforma Crimeea, summit desfăşurat pe data de 23 august la iniţiativa Ucrainei, a reunit la Kiev reprezentanţi din 46 de ţări. Platforma a adoptat o declaraţie finală în care participanții au condamnat ocuparea şi militarizarea peninsulei anexate de Rusia în 2014. România a fost reprezentată de ministrul de Externe Bogdan Aurescu și de premierul de la acea vreme Florin Cîțu.

Emisiunea „Pe Plan Extern”, de la DC News TV, în care este invitată Angela Grămadă, poate fi urmărită în direct, vineri, 05 noiembrie 2021, începând cu ora 11:00.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.