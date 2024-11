Planul PSD, "cel mai apropiat de al lui Călin Georgescu". Mirela Matichescu: Are nevoie de un Parlament și un Guvern să ducă România unde trebuie

Mirela Matichescu, candidată PSD Constanța pentru un mandat în Camera Deputaților, a comparat, în emisiunea DCVotez de la DCNews, planul social-democraților cu cel al lui Călin Georgescu, afirmând că acesta este cel mai apropiat de planul candidatului independent care a spulberat toate calculele politice în primul tur al alegerilor prezidențiale.

"Suntem într-un moment crucial"

Val Vâlcu: „Spuneați că e nevoie de o conducere profesionistă, de oameni care știu ce fac, iar la parlamentare votul este despre dezvoltare economică, echilibru, fonduri europene, infrastructură…”

Mirela Matichescu: „Este, în primul rând, despre menținerea securității și siguranței naționale, despre păstrarea drepturilor și libertăților cetățeanului și, nu în ultimul rând, despre menținerea integrității teritoriale a României. Vorbim, apoi, despre dezvoltare economică. Apropo, nu mai știu pe cine auzeam recent. Domnule, este normal să-ți dorești să votezi. Probabil că există acest fenomen de frustrare în rândul alegătorilor. Totuși, să fii atât de frustrat încât să îți dai foc la casă? Este inadmisibil. Trebuie să faci acest lucru cu bună știință. Suntem într-un moment crucial.

Suntem într-un moment în care oamenii trebuie să înțeleagă că, după ce l-au votat pe Călin Georgescu, acesta va avea nevoie de un Parlament și de un Guvern care să poată duce România acolo unde trebuie, în direcția corectă. Adică, siguranță, dezvoltare economică, creșterea calității vieții cetățenilor. Noi am vorbit în programul de guvernare, și m-am uitat și la mesajele lui Călin Georgescu, realizând că, de fapt, PSD este singurul partid care are un program cel mai apropiat de ceea ce spune acesta.

Noi am vorbit despre identitate națională, creșterea producției interne, protejarea producătorilor etc. Vrem să scădem importurile, să creștem salariul mediu pe economie la 2.700 de euro, salariul minim la 1.300 de euro. Noi ce am spus, aia am făcut. Suntem într-un trend, și văd clar comentariile de pe Facebook, unde toată lumea spune: ‘mințiți, nu ați făcut nimic.’ Nu au crescut pensiile? Nu au scăzut taxele? Nu am creat locuri de muncă? Nu am inițiat reindustrializarea? Nu putem să negăm adevărul.

Este un lucru absolut distructiv, nu doar pentru noi, ci și pentru generațiile care urmează.”

