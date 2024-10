Plângere penală pe numele lui George Simion. Chirieac: "Dacă s-au cerut bani la plasă, trebuie dovedit; e o faptă penală gravă"

Bogdan Chirieac spune că este ceva obișnuit ca în campania electorală să se declanșeze scandalurile politice și, în cazul acuzațiilor deputatului AUR, Ringo Dămureanu, instituțiile vor face lumină.

"De ce acum acest scandal?" a fost întrebat Chirieac.

"Fiindcă acum e vremea scandalurilor. Când să apară scandalurile? Astă-vară, când era lumea la mare? Apar acum, când e campania electorală, desigur. Iar dacă AUR a cheltuit toți banii, i-o fi cheltuit bine, că e pe locul doi în sondajele pe partide. Înseamnă că s-au cheltuit corespunzător. Vă dați seama că e declarația unui om. În mod normal, sunt instituții care trebuie să verifice asta, o mulțime de instituții ale statului. Sunt și verificări după fiecare campanie. În mod normal, trebuia făcută și probabil că a fost făcută o verificare în toate partidele politice. Să vedem dacă se confirmă acuzațiile, că nu au respectat criteriile, care sunt foarte stricte. Dacă este așa, cineva o să aibă probleme penale. Acum, dacă e Simion sau e mandatarul financiar de la AUR, vom vedea. Dar poate nu e cazul. Dacă există justificări pentru cheltuirea banilor, nu mai avem ce să discutăm," a spus Bogdan Chirieac la Antena3-CNN.

Întrebat de asemenea, dacă demisia contabilului-șef al AUR ridică semne de întrebare, Chirieac a continuat:

"El a asigurat contabilitatea până acum. Dacă au fost lucruri în neregulă, nu-l ajută faptul că a demisionat. Nu știu dacă i s-au cerut de acum încolo lucruri în neregulă și acela a fost momentul în care a demisionat sau a avut alte motive să demisioneze. Repet, doar instituțiile statului pot face lumină în acest caz. Că se spune despre un partid sau altul că a dat bani, cum i-a dat, cum i-a cheltuit liderul... Trebuie lămurită și situația asta cu contribuția la partide. Dacă s-au dat acte pentru cei 65.000 de euro, așa cum spunea domnul Dămureanu, cu acte, pe contract, și s-a respectat legea, n-ai ce să spui. Dacă i s-au cerut bani la plasă, atunci trebuie dovedit, pentru că e o faptă penală gravă".

De la ce a pornit scandalul din AUR. Deputatul Ringo Dămureanu a anunțat că va depune o plângere penală

Scandalul a pornit chiar din interiorul partidului. Deputatul AUR, Ringo Dămureanu a acuzat conducerea partidului de faptul că i s-a cerut în jur de 60 000 de euro pentru campania electorală. Acesta a anunțat că a redactat deja o plângere penală pe care o va înregistra curând.

"Plângerea am terminat-o azi-noapte la ora 3:00, fiindcă eu lucrez mai bine seara, când alții dorm sau fac prostii. Conține principalele infracțiuni de care îi acuz: folosirea influenței de conducere în partid pentru a beneficia de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dare și luare de mită, șantaj. Sunt mai multe infracțiuni acolo; n-aș vrea să vă dezvălui pentru că o să prezint asta chiar acolo când voi depune această sesizare. Mi se pare normal să fie așa. Astăzi am prezentat pe pagina mea cum partidul este practic în faliment. Toată subvenția primită de AUR timp de patru ani de zile, după instaurarea noii puteri cu președinte și cu prim-vicepreședinte, practic partidul a mâncat toată subvenția de patru ani într-un an și jumătate.

Eu și acum sunt membru AUR pentru că nu am primit nicio notificare, dar din grupul parlamentar m-au exclus fără să-mi dea niciun fel de explicație. Asta arată că dacă spui adevărul ești executat pe loc, nu e nicio democrație în AUR. Evident că voi contesta toate aceste lucruri; cineva va trebui să răspundă pentru ceea ce face. Sunt candidat independent, mi-am depus dosarul, mergem mai departe," a spus Ringo Dămureanu.

