Pisica nu mănâncă? 9 motive pentru care și cum să ajuți

Refuzul de a mânca oate avea implicații grave asupra sănătății pisicii tale dacă aceasta continuă timp de 48 de ore sau mai mult, ceea ce înseamnă că trebuie observată și tratată prompt.

De ce pisica mea nu mănâncă?

Pam Johnson-Bennett, un autor de la Cat Behavior Associates, care este fostul vicepreședinte al Asociației Internaționale a Consultanților în Comportamentul Animalelor. A nu mânca poate deveni un cerc vicios pentru o pisică care se confruntă cu o boală, care poate fi unul dintre motivele pierderii poftei de mâncare. Nutriția este esențială pentru recuperare, iar lipsa hranei nu va face decât să facă felina să se simtă mai rău și să-și încetinească recuperarea, explică International Cat Care, organizația de caritate pentru pisici din Marea Britanie.

Pisicile care nu mănâncă pot dezvolta și lipidoză hepatică, o boală care poate fi fatală. Această afecțiune poate apărea chiar și atunci când o pisică rămâne fără hrană pentru o perioadă relativ scurtă de timp (două până la trei zile). Pisicile au, de asemenea, cerințe foarte specifice de nutrienți, lipsa cărora poate fi, de asemenea, periculoasă.

„Problema este că pisicile nu sunt, de obicei, atât de orientate spre mâncare precum câinii, așa că poate fi dificil să le încurajezi să înceapă să mănânce uneori”, a spus organizația de caritate.

Probleme gastrointestinale

O pisică poate înceta să mănânce după ce a ingerat ceva ce nu ar fi trebuit să consume, ceea ce poate fi indicat de vărsături sau diaree, a spus Harrison.

Probleme dentare

Problemele dentare, cum ar fi un dinte dureros sau gingiile inflamate, pot face ca mâncatul să fie dureros pentru pisica ta. Pe lângă faptul că nu mănâncă, dacă pisica ta mestecă doar pe o parte a gurii sau nu te lasă să-i atingi capul sau gura, ar putea avea nevoie de un control stomatologic, a sfătuit Harrison de la TICA.

Boala de bază

Apetitul unei pisici depinde de simțul mirosului. Deci, dacă o pisică nu se simte bine – în special cu o problemă respiratorie – este posibil să nu mănânce. O pisică care nu mănâncă poate fi un semn al unei boli de bază grave, cum ar fi boala de rinichi, gripa pisicii, diabetul, febra, hipertiroidismul și pancreatita.

Aversiune alimentară

Există unele alimente pe care pisicile le pot evita deoarece „le asociază cu senzații de greață pe care le-au avut cu o anumită boală”, care pot contribui la pierderea poftei de mâncare a pisicii.

Aversiunea pentru mâncare poate apărea atunci când o pisică nu este bine și i se oferă în mod continuu o anumită hrană sau chiar este hrănită forțat cu acea hrană. Felina va evita apoi acea hrană din cauza unui sentiment de boală asociat cu acel aliment anume.

Stresul

Stresul și alte preocupări comportamentale (cum ar fi anxietatea și depresia, care pot fi declanșate de schimbările de mediu - mai multe despre asta mai jos) pot determina o pisică să nu mai mănânce.

Într-o casă cu mai multe pisici, dă fiecărei pisici propriul bol cu mâncare. Dacă există intimidare sau competiție, hrăniți-vă pisicile mai departe una de cealaltă sau hrăniți-le în camere separate.

Plictiseala

Este întru totul posibil ca pisica ta să fie o mâncătoare agitată (mai ales atunci când există o varietate de opțiuni disponibile) sau să se plictisească pur și simplu și să nu aibă nevoia de a mânca în orice moment.

Cum să-ți ajuți pisica să mănânce din nou normal?

Asigurați-vă că faceți totul pentru a vă face pisica să se simtă în siguranță . Acest lucru ar putea presupune să le oferiți un spațiu departe de alte animale de companie (ceea ce poate face ca pisica să simtă că trebuie să concureze pentru atenție), precum și zone bune de dormit.

Pisicile răspund bine la dragostea și grija tandre, așa că este de asemenea util să stați cu ele, să le acordați atenție și asigurare. De exemplu, să-ți pui bucăți mici de mâncare pe degete pentru a fi linsate ar putea încuraja pisica să mănânce mai mult.

Oferă-le alimentele preferate

Zazie Todd, autoarea viitoarei cărți PURR: The Science of Making Your Cat Happy, a declarat pentru Newsweek: „Când pisicile nu mănâncă mult, există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a încerca să le faceți mâncarea mai gustoasă.

Puteți adăuga apă dintr-o cutie de ton sau niște bulion de pui necondimentat cu conținut scăzut de sare (asigurați-vă că nu există ceapă în bulion, deoarece ceapa este toxică pentru pisici) în hrana lor.

Todd a spus că chiar și simpla adăugare de puțină apă plată la mâncare o poate face mai moale și, potențial, mai apetisantă, deoarece pisicile tind să prefere alimentele umede precum tonul conservat. Dar fiecare pisică este un individ unic, așa că merită să încerci diferite tipuri de hrană.

Încălzește mâncarea

Studiul menționat mai sus din ianuarie 2022, publicat în Journal of Veterinary Behavior, a arătat că „încălzirea poate crește atractivitatea prin schimbarea și/sau îmbunătățirea profilului de arome pentru pisicile în vârstă”.

Când mâncarea este caldă, emană mai multă aromă și poate fi mai atrăgătoare. Așa că încercați să încălziți mâncarea pisicii dvs. într-un cuptor cu microunde înainte de a o servi.

Dați-le mese mici

Pisicile tind să preferă să aibă mai multe mese mici pe parcursul zilei. Împărțirea consumului zilnic de alimente în cinci mese (hrănirea lor la micul dejun, prânz, după-amiaza, cină și chiar înainte de culcare) este o opțiune excelentă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News