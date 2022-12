Peste 50 de milioane de pastile contrafăcute, confiscate de SUA. Substanța conținută, suficientă cât să ucidă întreaga populaţie americană

Autorităţile americane au confiscat în 2022 o cantitate de fentanil suficientă cât să ucidă întreaga populaţie a Statelor Unite, a anunţat marţi Agenţia americană antidrog (DEA), amintind pericolul mortal reprezentat de acest opioid sintetic puternic, relatează AFP.



DEA a declarat că a confiscat 50,6 milioane de pastile contrafăcute de medicamente eliberate pe bază de reţetă medicală care conţineau fentanil şi 4,5 tone de praf de fentanil pe parcursul anului 2022. Acesta este echivalentul a "peste 379 de milioane de doze potenţial fatale", a estimat agenţia americană, scrie Agerpres.

"Creează o dependenţă foarte mare"





Fentanilul, care în urmă cu zece ani se afla la originea doar a unei mici părţi din decesele prin supradoză, reprezintă în prezent "cea mai letală ameninţare legată de droguri din ţară", a mai spus agenţia.



"Este un opioid sintetic care creează o dependenţă foarte mare şi care este de 50 de ori mai puternic decât heroina. Doar două miligrame de fentanil, o cantitate mică care încape pe vârful unui creion, este considerată o doză ce pune viaţa în pericol", a subliniat DEA.



Fentanilul este principala cauză a celor peste 107.000 de decese prin supradoză în Statele Unite în perioada iulie 2021-iunie 2022, potrivit datelor oficiale. Ieftin şi relativ uşor de produs, fentanilul a înlocuit opioidele pe bază de reţetă şi heroina pe piaţa ilegală a drogurilor.



Potrivit DEA, principalii furnizori de fentanil în Statele Unite sunt cartelurile mexicane din Sinaloa şi Jalisco. Fentanilul furnizat de acestea este fabricat în Mexic cu substanţe chimice "în mare parte provenite din China", a precizat agenţia americană antidrog. O parte este distribuită sub formă de medicamente contrafăcute, precum Percocet, OxyContin şi Xanax, potrivit aceleiaşi surse.



Aproximativ 60% dintre aceste medicamentele contrafăcute testate de DEA conţineau doze de fentanil care puneau viaţa în pericol.

Fentanilul, puternicul calmant care l-a ucis pe Prince, este responsabil de numeroase alte decese

Fentanilul, un puternic calmant care a fost identificat de medicul legist drept cauza morţii superstarului Prince, în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, reprezintă o gravă ameninţare, pe întregul teritoriu al SUA semnalându-se numeroase cazuri de decese din cauza unor supradoze cu acest medicament, avertizează autorităţi federale americane, transmite Reuters.



Cel mai puternic narcotic cunoscut, Fentanilul este un opioid de sinteză obţinut în anii '50, în Belgia şi are o potenţă de 50 de ori mai ridicată decât heroina şi de până la 100 de ori mai mare decât morfina, conform Centrului american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC). Această agenţie guvernamentală a subliniat că fentanilul obţinut în laboratoare ilegale şi decesele în urma supradozelor cu această substanţă reprezintă o problemă din ce în ce mai gravă, scrie Agerpres.



Prince, 57 de ani, unul dintre cei mai influenţi muzicieni din generaţia sa, a fost găsit mort în reşedinţa sa dintr-o suburbie din Minneapolis la 21 aprilie 2016. Cauza decesului a fost o supradoză autoadministrată din acest medicament, conform raportului medicului legist ce a fost dat publicităţii joi.



Numărul deceselor din cauza supradozelor cu opioide sintetice a crescut cu peste 80% în 2014 prin comparaţie cu anul anterior, iar o mare parte din aceste decese sunt legate de prezenţa mai abundentă pe piaţa neagră a fentanilului produs în laboratoare ilegale. Conform datelor oficiale, numai în statul Ohio au avut loc 514 situaţii de supradoză cu fentanil în 2014, faţă de doar 92 cu un an înainte.



Autorităţile americane antidrog (The U.S. Drug Enforcement Administration) au emis o alertă la nivel federal cu privire la pericolul reprezentat de fentanil, precizând că până şi o doză mică poate ucide. Un medicament destinat în exclusivitate pacienţilor cu boli în stadii terminale, fentanilul este produs în cantităţi din ce în ce mai mari în laboratoare ilegale şi apoi este vândut pe piaţa drogurilor.



Între anii 2005 - 2007, conform autorităţilor americane, s-au produs peste 1.000 de morţi din cauza consumului de fentanil, majoritatea lor în Chicago, Detroit şi Philadelphia. Atunci, sursa de fentanil era un singur laborator clandestin din Mexic ce a fost distrus.

