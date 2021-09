Pedeapsa primită de doi tineri din Alba care au bătut cu bâtele un șofer, după ce i-au oprit mașina în trafic

Doi tineri din Ighiu, județul Alba, au fost condamnați la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, pentru infracțiunile de lovire și alte violențe și pentru distrugere. Aceștia au agresat un alt bărbat lovindu-l cu o bâtă peste picioare și abdomen, după ce în prealabil intraseră cu mașina în autoturismul în care se afla victima, scrie Ziarul Unirea.

Scandalul a izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi, izbucnit la o petrecere de Revelion din comuna Arieșeni, la care cei implicați participaseră cu o săptămână mai devreme. Totul s-a întâmplat în 2019, dar decizia instanței a fost dată abia acum.

„În data de 06.01.2019, în jurul orelor 19.45, pe drumul comunal din localitatea Ighiu, pe fondul unor situații conflictuale preexistente cu persoana vătămată C.C. C., inculpații l-au abordat pe acesta în timp ce se deplasa în autoturismul marca BMW, condus de martorul P. I. F., inițial intrând pe contrasens cu autovehiculul Nissan Terrano, condus de B. B. B. și acroșând ușor autoturismul persoanei vătămate în zona stânga-față, iar apoi inculpații au coborât din autovehicul și au deschis portiera stânga-față a autoturismului BMW și inculpatul B. B. B. l-a prins de picioare pe C.C. C. și a încercat să îl tragă afară din mașină, iar inculpatul A. A. A. l-a lovit pe C. C. C. cu o bâtă peste picioare și abdomen, totodată lovind și autoturismul, cauzându-i persoanei vătămate leziuni traumatice ce au necesitat un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale și producând avarii autoturismului BMW aparținând persoanei vătămate C. C. C.”, se arată în actul de sesizare.

Decizia Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, e putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Bărbat pe trotinetă, ucis după o şicanare în trafic

Un motociclist din Capitală a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru omor la începutul lunii august,după ce ar fi agresat în trafic un bărbat aflat pe o trotinetă electrică. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, incidentul a avut loc în apropierea intersecției dintre Calea Vitan Bârsești și Șoseaua Olteniței din Capitală.

Procurorii au stabilit că, în timp ce se deplasa cu o motocicletă, în apropierea trecerii de pietoni de la intersecția dintre Splaiul Unirii și Calea Vitan Bârsești, staționând la culoarea roșie a semaforului electric, inculpatul a fost lovit în spate de către un bărbat care mergea pe o trotinetă electrică. Cei doi şi-au adresat injurii şi ameninţări, după care au părăsit zona respectivă îndreptându-se către intersecția dintre Calea Vitan Bârsești și Șoseaua Olteniței.

