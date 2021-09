DNA: ”A fost înregistrat un dosar despre achiziționare a vaccinurilor anti-COVID-19”. Achiziția, făcută de Comisia Europeană

Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Direcției Naționale Anticorupție este abilitat să vă comunice următoarele:

”Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (“in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001”.

Precizăm că vaccinurile au fost achiziționate de Comisia Europeană, României fiindu-i atribuit un anumit număr de doze. Modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri nu a fost stabilită de România, ci de Comisia Europeană pentru fiecare stat membru în parte.

Cel mai probabil, cererea a fost înregistrată de un antivaccinist, dovadă că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. DNA doar dă curs unei solicitări, fără a avea practic ce investiga din moment ce nu România a cumpărat vaccinuri, ci Comisia Europeană.

-----

Bilanț coronavirus 21 septembrie 2021. Tânăr mort, 26 de ani, FĂRĂ COMORBIDITĂȚI. NU era vaccinat. NOU RECORD: Aproape 7000 de cazuri

Până astăzi, 21 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.158.841 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 80 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.082.701 pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.789 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 80 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 35.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 129 de decese (57 bărbați și 72 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.

A murit și un tânăr de 26 de ani, din județul Dolj, fără comorbidități declarate

Dintre cele 129 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 13 la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 ani, 28 la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 la categoria de vârstă 70-79 ani și 40 la categoria de vârstă peste 80 ani.

120 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.