Părintele Daniel Necula, lecție pentru „autoritățile” care se ocupă de „azilele groazei”. Preotul este un model pentru România la capitolul managamentului unui cămin de bătrâni

Părintele Daniel Necula, directorul Căminului de bătrâni Filantropia, este un exemplu pentru ceea ce se întâmplă cu "azilele groazei".

„Ceea se întâmplă acum în căminele groazei, pe mine mă depășește, dar nu pot să judec. Părerea mea este că și situația este prezentată tendențios și în necunoștință de cauză. Cred că lucrurile trebuie să fie mai atent evaluate. Nu cunosc și nu îmi dau seama dacă este ceea ce se arată. Mi se pare grosolan și de neacceptat.

Nu găsesc justificare despre aceste lucruri. Nu pot să iau în considerare doar ceea ce am văzut în presă. Nu m-a impresionat acel convoi uriaș de ambulanțe de la ISU. Nu am înțeles de ce trebuia o desfășurare așa mare de forțe. Analogia cu exterminări mi se pare, de asemenea, prea mult.

Când vine la mine o familie să discutăm despre internarea unui bătrân, primul lucru pe care-l spun este că nicăieri nu este mai bine decât acasă.

Aici trebuie înțeles că nimeni nu aduce un bătrân de drag. Sunt oameni care sunt plecați în străinătate, sunt oameni care au servicii, care au copiii studenți. Bolile foarte grave nu pot să fie îngrijite acasă. Boala de demență este greu de gestionat acasă, indiferent cât ai încerca și atunci oamenii apelează la astfel de centre”, ne-a declarat directorul Căminului de Bătrâni Filantropia.

Mai mult, părintele Daniel Necula ne-a vorbit despre condițiile din Căminul de Bătrâni Filantropia și despre grija oferită bătrânilor.

„Avem 120 de bătrâni. Condițiile, spunem noi, sunt deosebite. Lucrăm cu oameni dificili, cu oameni cu probleme și cu patologii foarte grave. Politica noastră, pe lângă luxul în care locuiesc, care este relativ, îi îngrijim cum trebuie. În cea mai mare parte, bătrânii sunt cu aparținători, nu sunt neglijați, nu sunt abandonați, sunt des vizitați. Vizitele sunt permise mereu. 99,99% sunt mulțumiți de serviciile oferite. Avem 2 asistente pe tură, 12 asistente pe zi, adică sunt 4 asistente permanent în cămin, avem psiholog, maseur, fizioterapeut, medic de medicină internă cu contract de muncă, psihiatru cu contract de muncă, nu avem doar voluntariat.

Avem un personal format din peste 40 de persoane pe toate posturile, începând de la medici, psihologi și tot ce înseamnă infirmieri, bucătărie proprie. Condițiile de cazare sunt decente. Acum suntem în curs de modernizare a unui pavilion. Bătrânii beneficiază de tot ceea ce înseamnă îngrijire zilnică, dar și activități recreative: sărbători, serbări, spectacole. Avem și plusuri, avem și minusuri. Încercăm să facem în proporție de 99% tot ce se poate să fie bine.

Din fericire, până acum nu am avut sesizări, reclamații sau probleme. Nu am avut probleme cu controalele pentru că suntem controlați aproape de două ori pe lună. La toate controalele am ieșit rezonabil. În 15 ani nu am plătit nici măcar o amendă, nu am avut probleme, doar mici recomandări pe care le-am și îndeplinit. Totdeauna mai sunt lucruri de făcut”, ne-a spus părintele Daniel Necula.

Căminul de Bătrâni Filantropia este un serviciu social oferit de Asociația Ortodoxă Filantropia Berca, organizație non-guvernamentale și non-profit, acreditată ca furnizor de servicii sociale în domeniul persoanelor vârstnice și al copiilor aflați în dificultate.

„Avem un centru rezidențial pentru copii, o casă de tip familial în care, în prezent, avem 12 copii asistați. După noua lege putem să avem mai mult. Funcționăm de 20 de ani cu acest cămin, cu rezultate deosebite. Avem copii cu probleme de abandon familial, neglijență familială, neglijență educațională.

Am avut o generație foarte reușită. Toți sunt absolvenți de facultăți, bine situați în societate, cu care ținem și acum legătura. Pe unii chiar noi i-am angajat.

Căminul de copii este finanțat din fonduri proprii. Avem câteva activități economice, o firmă care produce dulceață și murături, o activitate mică de catering, o sumă foarte mică de la Primăria Berca, însemnând acoperire cam o lună de zile din cheltuieli, din iunie am început să luăm o subvenție de la Consiliul Județean, restul din finanțări proprii.

Pentru bătrâni avem finanțare prin contribuția beneficiarilor 80%. Este o taxă de la 2000, 2500, 3000 de lei, avem o subvenție anuală de la Ministerul Muncii, mai avem donații și sponsorizări”, ne-a mai precizat părintele Daniel Necula.

În cadrul Asociației ortodoxe Filantropia funcționează:

Căminul de Bătrâni Filantropia

Centrul rezidențial pentru copii “Sfânta Maria” Sătuc

Centrul medical Filantropia

Serviciul socio-medical de îngrijiri la domiciliu

Cantina Filantropia

Fabrica de dulcețuri și murături “Traditional Natur”

În cadrul căminului se asigură servicii complete de îngrijire, pentru persoanele care sunt mai greu deplasabile, dar și pentru cei imobilizați sau cu Alzheimer, demență sau Parkinson.

Căminul de Bătrâni Filantropia este situat în comuna Berca, strada Stadionului nr. 27 (pavilionul Senior), strada Florilor nr. 40 B (pavilionul Florilor), județul Buzău. Căminul are o capacitate de 110 locuri, cu condiții de cazare în dormitoare de una, două, trei sau patru persoane în cameră.

