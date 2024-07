Panică la EURO 2024. Olandezii și englezii s-au bătut ca în filme. Au zburat scaune, sticle și pumni pe străzile din Dortmund - Video

Fanii olandezi au rănit cinci suporteri ai Angliei după o serie de atacuri asupra barurilor din Dortmund. Mai multe videoclipuri au apărut pe platforma X, în care se pot observa scene de o violență extremă. Suporteri îmbrăcați în emblematicele tricouri ale "Portocalei Mecanice" pare că aruncă scaune și bănci în apropierea unui bar din Dortmund, Germania, înaintea meciului Olanda - Anglia, care se dispută miercuri seară, în a doua semifinală de la EURO 2024, scrie The Guardian.

Însă nici fanii englezi nu s-au lăsat mai prejos și ar fi arătat gesturi obscene către suporterii batavi. Unele surse spun că totul a pornit de la unele provocări făcute de unii fani ai Albionului. Scenele sunt de o violență uluitoare, pentru anul 2024.

Video

Fucking idiots.#NEDENG



According to Ruhr24, there was a fight over an English flag. When the British fans showed this and made obscene gestures and comments, the Dutch went on the attack, according to the regional news site. pic.twitter.com/y0tza1BaZs