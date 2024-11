Palada: Candidatul OUT la prezidențiale 2024! Există o singură necunoscută cu unul dintre cei din cursă / Chirieac: O șansă uriașă!

Conform unui sondaj Sociopol, făcut la comanda România TV, dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, Marcel Ciolacu ar avea cei mai mulți votanți. Mai precis, cifrele arată astfel: Marcel Ciolacu - 29%, George Simion - 21%, Nicolae Ciucă - 15%, Elena Lasconi - 12%, Mircea Geoană - 9%. Atenție: Este doar fotografia momentului!

Participarea la vot, pentru primul tur al prezidențialelor, este estimată la 53%, conform fotografiei de moment. Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2024, pe un eşantion de 1.002 persoane. Datele au fost culese prin interviuri telefonice. Sondajul are un nivel de încredere de 95%, iar marja de eroare este de +/- 3.2%.

Sociologul Mirel Palada a comentat rezultatele sondajului: „Se confirmă consolidarea lui Marcel Ciolacu pe prima poziție. Încet-încet se îndreaptă spre 30%. Scorul partidului este undeva la 32-33%. George Simion își consolidează a doua poziție. În ultimele cinci sondaje, George Simion a fost, în mod constant, peste 20%. Are o poziție foarte bine definită, constantă.

Pe locul trei se află Nicolae Ciucă. Este într-un început de scădere. A fost la 17%, a fost la 16%, acum este la 15%. Ce s-a întâmplat de a scăzut un procent față de acum o săptămână? Este o scădere ușoară care poate fi pusă pe marja de eroare. Pe de altă parte, felul în care se așează cifrele - în ultimele sondaje - ne arată că avem de-a face, în cazul său, cu o ușoară eroziune. Probabil acest fapt este cauzat de faptul că avem de-a face cu o creștere a participării la vot și cu o mobilizare a electoratului PSD și AUR.

La Elena Lasconi nu sunt schimbări. Este în această zonă, de peste 10%, de ceva timp. Este constantă și este și în scorul partidului. Mircea Geoană este pe poziția a cincea, la egalitate cu Cristian Diaconescu - 9%. Mircea Geoană este într-o scădere continuă. Cristian Diaconescu este într-o creștere din ce în ce mai bine definită. Cristian Terheș are 3%, iar Kelemen Hunor are 2%”.

Mirel Palada estimează că „Marcel Ciolacu va mai crește și va trece de pragul simbolic de 30%. George Simion cred că va obține unul-două puncte procentuale în diaspora. Atenție: Sondajele mele sunt făcute doar în România. Dacă George Simion ia 21% în România, este posibil să ia 23% cu scorul din diaspora. La Nicolae Ciucă nu îmi dau seama... Are la fel de bine șanse de revenire, de creștere, are la fel de bine șanse de erodare. Aici este marea surpriză, aici este marele suspans. Elena Lasconi este out din cursă. Singura necunoscută este ce se întâmplă cu Nicolae Ciucă în următoarele două săptămâni”.

Bogdan Chirieac, după analiza lui Mirel Palada, a zis că se poate trage următoarea concluzie: turul doi nu este bătut în cuie.

„Da, dar în momentul de față, există probabilitatea mai mare ca turul doi să fie între Marcel Ciolacu și George Simion”, a zis sociologul.

Apoi, Mirel Palada a zis că are și o ierarhie a partidelor: PSD - 33%, PNL - 19%, AUR - 18%, USR - 12%, SOS - 6%, UDMR - 5%.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că există posibilitatea ca Nicolae Ciucă să vină la scorul partidului: „Dacă vine la scorul partidului, va fi o luptă la baionetă cu George Simion, care are și avantajul votului din diaspora. Se pare că diaspora va vota, în primul rând, cu George Simion și apoi cu Elena Lasconi, Nicolae Ciucă și o minoritate cu Marcel Ciolacu. Estimăm, în turul întâi, 400.000-500.000 de votanți și poate chiar mai mult în turul al doilea”.

Mirel Palada i-a dat dreptate lui Bogdan Chirieac, apoi a adăugat: „Aveți dreptate. Pe de altă parte, sondajele din țară ne arată că avem o mobilizare mult mai puternică a votanților din jurul lui George Simion. George Simion este la egalitate cu AUR, chiar ușor peste. În schimb, Nicolae Ciucă se află sub partid. Bazinul anti-PSD este erodat de candidații independenți”.

Palada: „Adevărata lebădă neagră, în următoarele două săptămâni, este că nu va fi nicio lebădă neagră”

Teoria lebedei negre se referă la evenimentele rare, imprevizibile, cu impact major

Sociologul a mai zis că „adevărata lebădă neagră, în următoarele două săptămâni, este că nu va fi nicio lebădă neagră. Toată lumea se uită după lebede negre neașteptate, iar acestea - dacă sunt - sunt niște mici mierle... niște pitpalaci care nu au niciun de efect. Nu se va întâmpla mare lucru, iar Marcel Ciolacu are prima șansă să fie președintele României. De fapt, și dacă intră cu Nicolae Ciucă în turul doi, tot Marcel Ciolacu iese președinte. Este o chestie pe care n-am mai zis-o, dar Marcel Ciolacu îl bate mai rău pe Nicolae Ciucă în turul doi decât l-ar bate Marcel Ciolacu pe George Simion”.

Bogdan Chirieac a zis că este de părere că Mirel Palada are dreptate pentru că, potrivit Argument, institutul sociologic al DCMedia Group, lupta ar fi mult mai strânsă între George Simion și Marcel Ciolacu în turul doi decât între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, unde liderul PSD l-ar învinge detașat pe liderul PNL. Mai precis, conform Argument: proiecția votului pentru turul II al alegerilor prezidențiale - Marcel Ciolacu vs. Nicolae Ciucă arată așa, din total eșantion:

Nicolae Ciucă – 22.5%

Marcel Ciolacu – 41.3%

Anulez votul – 5.3%

Nu votez (nu merg la vot) – 15.7%

Nu știu (indecis) – 12.8%

Nu răspund – 2.5%

Conform Argument, proiecția votului pentru turul II al alegerilor prezidențiale - Marcel Ciolacu vs. George Simion - arată așa, din total eșantion:

George Simion – 30.8%

Marcel Ciolacu – 42.3%

Anulez votul – 4.5%

Nu votez (nu merg la vot) – 10.3%

Nu știu (indecis) – 10.3%

Nu răspund – 1.9%

Mirel Palada a spus că, potrivit sondajului său, cifrele arată așa: Marcel Ciolacu ar obține, în turul doi, 65%, iar Nicolae Ciucă 35%. Dacă am avea o finală Marcel Ciolacu - George Simion, conform Sociopol, am avea așa: Marcel Ciolacu 40%.

Mirel Palada a subliniat la România TV: „Practic avem un nou președinte. Viitorul președinte al României este Marcel Ciolacu”.

„După 20 de președinți de dreapta, iată că avem o șansă uriașă ca viitorul președinte să fie de stânga”, a zis Bogdan Chirieac care a adăugat că dacă nu se va întâmpla total neașteptat, așa vor arăta rezultatele.

