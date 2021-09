Orban a scăpat porumbelul despre NOUL GUVERN. Cifrele prăbușirii PNL, din sondajele interne. ”Nenorocita de alianță”

”PNL a pierdut semnificat. Partidul Național Liberal a stat constant până în luna iunie pe un scor de aproximativ 26-27% (n.r. intenție de vot), cu favorabilitate de aproape 30%, deci cu potențial de creștere. Și pe favorabilitate, și pe intenția de vot am scăzut în jur de 19-20%.” a spus Ludovic Orban, la Realitatea TV.

”PNL a fost marcat profund de nenorocita de alianță pe care am făcut-o cu PSD-ul”

Președintele PNL și candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, afirmă că primul pas pentru a reveni la situația din iunie este reprezentat de ”soluționarea crizei, refăcând coaliția, pentru că nu există altă soluție de guvernare”. ”Dacă există naivi în PNL care-și imaginează că pot să facă vreun blat cu PSD pentru a rămâne la Putere ca și guvern minoritar, înseamnă că nu cunosc PSD-ul. Oricum, PNL a fost marcat profund de nenorocita de alianță pe care am făcut-o cu PSD-ul, USL-ul. Am pierdut atunci o treime din electoratul cel mai apropiat de PNL, care era anti-comunist, anti-PSD, și am purtat stigmatul zece ani pentru USL și am avut o neîncredere din partea publicului de dreapta pentru acea nenorocire. Orice altă neînțelegere cu PSD nu face decât să discrediteze PNL, să pună România în brațele PSD. Deci nu există această soluție, am și adoptat o rezoluție” a declarat Ludovic Orban.

Cât despre coaliția cu USR PLUS și UDMR, el afirmă că e singura soluție, care presupune dialog, armonizare permanentă, căutarea punctelor comune.

Va fi schimbat Guvernul Cîțu?

”Pentru Guvernul care va fi învestit, guvernarea trebuie să fie pe primul loc, performanța guvernamentală este fundamentală și, la urma urmei, pentru un partid de guvernământ, asta este cartea de vizită. Am pierdut foarte mult din cauza crizei politice, din cauza unor reacții târzii la niște provocări prezente în economie și-n societate și, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, și din cauza unei inabilități în comunicare”.

”Am făcut sondaje de opinie și varianta preferată de 50% din populația României e refacerea coaliției de guvernare” a mai întărit Ludovic Orban.

Ulterior, Ludovic Orban a spus că răspunsul zdrobitor în sondaje, al repondenților, este în favoarea sa: ”54% spun Ludovic Orban, 19% spun Florin Cîțu” susține el.