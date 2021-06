Operațiune de salvare, motiv de scandal. Jandarmeria intervine după criticile lansate de Salvamont

Pe 19 iunie, reprezentanții Jandarmeriei au anunțat pe Facebook faptul că au intervenit la Nereju, în Vrancea, pentru salvarea a 12 persoane izolate din cauza formării unui torent de apă, pe albia râului Zăbala. Ulterior aceștia au fost criticați de salvamontiști pentru că și-au însușit meritele pentru salvarea acelor oameni. Florin Sima, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Vrancea a venit cu o reacție pe marginea acestui scandal iscat între cele două instituții.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, explicații

"Referitor la această intervenție. Opt Jandarmi au participat la solicitarea ISU Vrancea pentru salvarea persoanelor aflate în pericol. Postare la care faceți referire a fost făcută pentru a evidenția acțiunea jandarmilor, fără a afirma că salvarea persoanelor a fost efectuată exclusiv de jandarmi. Postarea noastră a fost făcută după ce ISU Vrancea, coordonatorul principal al misiunii a dat toate detaliile privind forțele participante la această intervenție. Având în vedere că toate datele despre această intervenție erau publice, comunicarea noastră a urmărit informarea opiniei publice cu privire la acțiunea personalului nostru. În niciun moment nu am minimalizat participarea Serviciului Salvamont sau al celorlalți participanți: Poliția, Ambulanța... Nici aceștia nu au fost menționați pentru că informația era deja publicată oficial de către ISU Vrancea. De altfel, într-un mesaj pe pagina proprie de Facebook am recunoscut contribuția Salvamont la reușita acestei acțiuni și o facem și acum. De altfel, le adresăm mulțumiri tuturor celor care au participat, indiferent că au fost salvamontiști, că au fost pompieri sau medici. Avem o colaborare foarte bună cu Salvamont Vrancea.", a declarat Florin Sima la Realitatea Plus.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont, a declarat că pe viitor toți participanții la astfel de misiuni ar trebui să fie mediatizați corect.

"Este totul în regulă. Cu siguranță dânșii își vor rezolva probleme acolo, pe viitor vor fi mai atenți și probabil că fiecare se va respecta instituțional. Noi să fim lăsați să ne facem treaba, dânșii să își facă treaba și într-un final cei care reușesc în astfel de acțiuni, să fie mediatizați corect.", a declarat Sabin Cornoiu, șeful Salvamont.