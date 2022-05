„Omenirea va sfârși în scutece”, avertismentul celui mai bogat om din lume

„Macar să ne menținem cifrele”, a spus el în timpul unei conferințe la Miami, la începutul acestei săptămâni, după cum a citat Insider. „Nu trebuie neapărat să creștem dramatic, dar cel puțin să nu ne diminuăm treptat până când omenirea va sfârși în scutece pentru adulți, într-un scâncet.”

De asemenea, el a mai opinat că ideea potrivit căreia „a avea mai puțini copii este mai bine pentru mediu” este „un nonsens total”.

Mediul va fi bine”, a spus el, „chiar dacă vom dubla dimensiunea oamenilor”.

Musk nu a oferit nicio dovadă care să susțină afirmațiile sale destul de controversate. Dar, în apărarea sa, previziunile ar putea avea cel puțin o oarecare credibilitate.

Pe de o parte, cercetările au arătat că mai puțini oameni ar putea reduce drastic emisiile de carbon. Potrivit unui studiu din 2017, a avea doar un copil mai puțin produce cel mai mare efect pentru mediu, în comparație cu alte schimbări ale stilului de viață. Renunțarea la mașină a ajuns pe locul al doilea, reducând 2,4 tone anuale de CO2.

Pe de altă parte, totuși, experții au descoperit că un stil de viață ecologic ar putea depăși de fapt efectele de a avea mai mulți copii. În plus, emisiile de carbon variază masiv în funcție de locul în care locuiește persoana sau de cât de mult călătorește pe plan internațional, complicând imaginea în mod semnificativ.

„Disparența emisiilor per persoană este cea mai mare între țările bogate și cele sărace, indianul mediu emitând mai puțin de o zecime din media americană sau canadiană”, a concluzionat un raport din 2020 al Founder's Pledge, o organizație caritabilă și un think tank cu sediul la Londra. . „Emisiile lunare per persoană în țările bogate sunt de obicei mai mari decât emisiile anuale per persoană în țările cele mai sărace.”

Și este adevărat că majoritatea cercetătorilor sunt acum de acord că Pământul se îndreaptă către o scădere uimitoare a populației, care ar putea avea mai multe efecte. Unii susțin că, având în vedere că se naște mai puțini copii, compensarea amprentei de carbon poate fi de fapt un punct discutabil, având în vedere că vom avea de-a face cu o populație care îmbătrânește rapid.

Pe scurt, schimbările climatice determinate de oameni deteriorează rapid mediul și, fără schimbări drastice ale comportamentului nostru, amprenta noastră de carbon va crește probabil doar pe termen scurt dacă populația globală continuă să crească.

Dar, având în vedere că mai multe țări, în special Japonia și China, intră în perioade de declin natural al populației, aceste efecte devin mai greu de înțeles.

