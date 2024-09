Oficial. Kelemen Hunor, desemnat de CRU al UDMR în cursa pentru Cotroceni

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost desemnat, vineri, de Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) candidat la funcția de președinte al României, pentru a patra oară.



”Astăzi am primit sarcina din partea colegilor mei să fiu candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și am spus că în aceste condiții opțiunea mea contează mai puțin, este important interesul și punctul de vedere al majorității și interesul comunității noastre politice.

Voi fi candidatul UDMR la alegerile prezidențiale din 2024 și sunt convins că în această perioadă, până la alegeri, vom reuși să aducem în discuție teme importante pentru fiecare om, pentru români, pentru maghiari, pentru orice om din România, pentru fiecare comunitate, fiindcă există probleme foarte serioase, care trebuie discutate, dar care trebuie și rezolvate”, a declarat Kelemen Hunor, după ședința CRU, scrie Agerpres.



El a mai spus că principala problemă în România o reprezintă lipsa de încredere.



”Mă gândesc în primul rând la lipsa de încredere. Lipsa de încredere în societate, între societate și stat, între omul de rând și instituțiile statului, oriunde mergem vedem că oamenii sunt curioși, sunt nemulțumiți, fiindcă nu sunt tratați în mod corespunzător, corect și cu demnitate de către marea majoritate a instituțiilor statului”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor, de trei ori candidat la prezidențiale

Reamintim că la începutul anului 2023, Kelemen Hunor a spus că nu mai ia în calcul o candidatură în cursa pentru Palatul Cotroceni, dar dădea asigurări că UDMR va avea propriul candidat.

”Eu sigur nu, eu am candidat de trei ori, am încercat, eu știam și când am candidat că nu am nicio șansă, am făcut-o pentru că asta era jocul politic, trebuia să o fac și e bine că am făcut-o. Puteam să o fac și a patra oară și cine va veni după mine va avea un rezultat asemănător, nu va fi un rezultat diferit, dar trebuie să facă acest exerciţiu. Până în 2024 mai e timp, dar eu nu mai sunt interesat, indiferent ce se va întâmpla”, a declarat Kelemen Hunor la Prima News în ianuarie 2023.

În ciuda acestor declarații, Kelemen Hunor pare că a cedat insistențelor liderilor locali ai UDMR și va mai candida încă o dată.

