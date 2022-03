O femeie ar fi doborât o dronă rusească cu un borcan de murături

O ucraineancă din Kiev a doborât o dronă rusească, aruncând cu un borcan de castraveți murați către aceasta, potrivit unui reprezentant oficial al guvernului ucrainean.

"În Kiev, o femeie a doborât o dronă rusească de la balcon cu un borcan de castraveţi. Cum se aşteaptă să ocupe această ţară?", a scris Liubov Tsybulska, expert în tactici hibride de război, citat de antena3.ro.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?