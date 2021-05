Numărul de paşi pe zi care ar putea să te ajute să trăieşti mai mult

„Pentru pasionații de fitness care își numără în mod constant pașii, un nou studiu are vești bune pentru cei care găsesc întotdeauna timp să mai facă câţiva în fiecare zi. Se pare că a face mai mulți pași pe zi te poate ajuta să trăieşti mai mult. Mai mult decât atât, cercetătorii spun că nu contează dacă îi faci pe toți dintr-o dată sau în mai multe plimbări, doar introducerea acestor pași poate reduce riscul de deces prematur”, precizează medicul Vasi Rădulescu.

Studiul, care a implicat peste 16.000 de femei cu vârsta peste 60 de ani, sugerează, de asemenea, că 4.500 de pași pe zi sunt suficienți pentru a contribui la extinderea duratei de viață a omului. În comparație cu faptul de a nu lua niciun fel de măsuri, cercetătorii consideră că fiecare 1.000 de pași suplimentari contribuie la o scădere cu 28% a decesului în rândul participanților la studiu, a subliniat medicul.

„Autorii studiului au cerut participanților să poarte un dispozitiv de numărare a pașilor pentru a măsura activitatea pe parcursul a patru până la șapte zile. Dispozitivele țineau evidența tuturor, de la plimbări lungi afară până la unele scurte în timp ce urcau scările. Femeile care au făcut mai mult de 2.000 de pași zilnic în plimbări neîntrerupte au prezentat o scădere cu 32% a riscului de deces. O analiză prealabilă a acelorași femei a descoperit, de asemenea, că cei care au făcut 4.500 de pași pe zi aveau un risc semnificativ mai mic de deces în comparație cu femeile mai puțin active”, explică Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.

Cercetătorii și-au prezentat concluziile la Conferința Epidemiologie, Prevenire, Stil de Viață și Sănătate Cardiometabolică a Asociației Americane a Inimii din 2021.

