Marți, 24 septembrie 2024, la ora 14:00, Alin Bucur, investitorul român de pe plaja Caelia a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News.



Alin Bucur a prezentat noi detalii despre cum investiția sa de pe Plaja Caelia a fost blocată de Apele Române și de Inspectoratul de Stat în Construcții în ultimul an.



Interviul a fost difuzat marți, live, la ora 14:00, pe DC News, DC News TV și DC Business, dar și pe Youtube DCNews și pe Facebook DC News, DCNewsTV și DC Business. Înregistrarea poate fi accesată pe oricare dintre platformele menționate.

"Nu a controlat atâția ani pe nimeni, când au fost 98 de plângeri pe aceeași situație ca a mea, dar în cazul meu au decis să vină"

"Hai să vă explic un pic ce s-a întâmplat acolo. Pe parcurs, și știți cum e, târgul vorbește foarte mult și apar tot felul de legende. Ce se întâmplă? Am înțeles, într-un final, că nu eu trebui să câștig acea licitație. Tot târgul spune ‘nu e problemă că ai câștigat-o, că doi ani stai ca prostul, plătești chiria și nu ești tu destul de nebun să faci o investiție acolo’. Deci, toată lumea era liniștită. Doar că eu am o vorbă, anume ‘ce poți să faci azi, nu lăsa să faci mânie’. Eu m-am apucat, ca să nu pierd timpul. Pe lângă că m-am apucat, i-a deranjat că am găsit liantul să fac piscina de acolo, e o mare frumusețe. Ceea ce probabil nu știu telespectatorii și restul lumii, pe autorizația de construcție nu este firma mea, ci Dobrogea Litoral. Eu într-un fel sunt un fel de subcontractor. Cine mi-a făcut primele sesizări și primele plângeri? Toată lumea zicea ‘domne a fost o presiune mediatică și d-aia a trebuit să luăm măsuri’. Ceea ce e total greșit și dacă analizăm așa. Iei măsuri doar dacă se întâmplă o ilegalitate. Primul și primul telefon a fost chiar de la Apele Române Dobrogea Litoral să anunțe televiziunile că eu torn betoane. Ce spun pot să certific.

După, a venit domnul Lucaci de la Agenția Națională a Apelor Române București și a făcut o sesizare către Inspectoratul General în Construcții pe data de 13 aprilie. Primul control l-am avut pe 2 aprilie de la acest domn Boștină care nu avea competențe. Nu a controlat atâția ani pe nimeni, când au fost 98 de plângeri pe aceeași situație ca a mea, dar în cazul meu au decis să vină. Nimeni nu l-a întrebat ‘ce calitate ai, cum ai făcut controlul, l-ai făcut corect, de ce nu l-ai făcut, cine te-a trimis’ etc. Acum lucrăm în era tehnologiei, repede aflăm ce, cum și în ce fel. Lumea e mică. Știm și cafelele cine le bea, cu cine le bea, unde le bea, cum se bea, știm cam totul. Numai cine nu vrea nu știe. Până atunci au încercat să sugereze că torn beton, ceea ce nu era adevărat. Am demonstrat, Apele Române au trimis oameni care au filmat și au fotografiat. Când au văzut că nu merge cu turnatul betoanelor, au început să spună că am nevoie de avizul Ministerului Culturii, ceea ce în lege nu spune. Nu aveam nevoie, dar atunci am încercat să aflu, și am aflat, că acest aviz a fost luat de firma Boscalis, care a făcut înnisiparea. Automat s-a emis acel aviz. Era bun și pentru mine acel aviz. Când au văzut că nu merge nici așa, au început să spună că e sit arheologic, că s-a depășit, că s-a intrat, etc", a explicat Alin Bucur, investitorul român de pe plaja Caelia.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News