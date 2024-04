"Nu a consumat atunci droguri". Mihai Pascu, primul interviu după ce fiul lui, Vlad Pascu, a ucis doi tineri cu mașina: "El este un trofeu"

Ce pedeapsă crede că merită Vlad Pascu

"O să răspund tot cu o întrebare. Credeţi că dacă ar lua o pedeapsă pe viaţă sau foarte mare ar reuşi să împace acei părinţi? Eu sunt sigur că nu. Nu există pedeapsa pe lumea asta care să reuşească să împace pe cineva", a spus Mihai Pascu, într-un interviu pentru Marian Ceaușescu.

"Cei doi copii sunt la fel de buni ca ai mei"

"Cei doi copii (n.r. tinerii uciși de Vlad Pascu, în accidentul din stațiunea 2 Mai) sunt nişte copii la fel de buni ca ai mei. Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat şi nu am cuvinte pentru aşa ceva, nici nu pot să dezvolt subiectul ăsta, pentru că ar fi o măgărie din partea mea să vorbesc în vreun fel despre nişte copii morţi. Doamne fereşte de aşa cev! Nici nu pot să schimb scaunul cu părinţii aceia", a mai spus tatăl lui Vlad Pascu.

"Nu aş da bani unui judecător sau unui procuror"

Întrebat de ce fiul lui este judecat pentru omor din culpă și dacă a dat bani, bărbatul a spus: "Niciodată! Hai să gândim logic. În situaţia mea, dacă ar exista varianta asta, dacă ar primi cineva bani de la mine - judecător, procuror? Cred că ar fugi de mine ca dracu de tămâie. Separat de asta, nu aş da bani unui judecător sau unui procuror. În orice moment ar putea să îmi facă flagrant."

Cât despre faptul că l-ar fi crescut în puf pe fiul său, Mihai Pascu a declarat: "Toţi îi creştem în puf, nu vrem niciunul rău copiilor. Nu poţi să spui niciodată că tu ai de toate şi pe copilul tău îl vei ţine în subsol încuiat sau îl vei ține la frig. Nu! Vei face acelaşi lucru, tot ce este mai bun pentru copilul au. Dacă nu faci treaba asta, nu ești părinte."

"Pe cine să sun? Nu aveam niciun telefon din Poliție"

Întrebat dacă prima dată când fiul lui a fost dus la Poliţie şi i s-a dat drumul, ar fi intervenit pentru a-l lăsa să plece, mai ales că maşina nu avea asigurare: "Eu am fost în Constanța cred că de cinci ori în total. Eu ca să am relaţii în Poliţia Constanța... Eu nu mă descurc în Bucureşti. Am rămas fără permis şi nu m-am descurcat în vreun fel, ca măcar să aflu ce se întâmplă. Pe cine să sun? Nu aveam niciun telefon. Nu aş fi sunat, pentru că nu sunt de acord cu lucruri de genul ăsta făcute cu copilul. Mie mi-ar fi fost mult mai bine ca un copil, la chestii mărunte, să îşi ia pedepsele mărunte.

Maşina nu avea asigurare pentru că era o maşină de epocă. Am ajuns acasă, am vrut să luăm maşina noastră uzuală, dar, dacă noi nu locuim în România, maşina rămăsese fără baterie. Au mai fost nişte comentarii, că la banii mei îmi cumpăram altă baterie. Nu era mai simplu să mă urc în cealaltă maşină şi să plec cu ea? Încă un lucru, vorbim de o maşină la care nu se plătesc taxe. La mine nici asigurarea nu costă."

"Nu a consumat atunci droguri"

"Ce înseamnă droguri, pentru că toată lumea vorbeşte de droguri, că a fost drogat? Valorile drogurilor pe care el le-a avut în seara aceea - sunt rezultatele de la INML - 0,001. A ieşit ca a consumat, dar nu a consumat atunci. Au rămas de două-trei săptămâni, o lună. Copii, vă iese şi după şase luni. Păţiţi ce a păţit Vlad dacă luaţi. Nu faceţi prostii!", a spus Mihai Pascu.

"El este un trofeu"

"Vlad nu este atât de negru pe cât l-au făcut televiziunile. Îmi pare foarte rău, dar eu consider că au fost alte lucruri la mijloc. Asta este... Suportăm, pentru că suntem români. El este un trofeu. Nu pot să spun pentru cine, că, deja, dacă spun lucruri de genul ăsta, s-ar putea să ajungă o persoană mai publică decât... sau deloc. E mai bine așa", a mai precizat bărbatul.

