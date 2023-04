Noi prevederi pentru polițiști. Unde pot închiria locuințe. Decizia deputaților

Potrivit noului proiect normativ, poliţistul poate beneficia de compensaţie pentru chirie atunci când locuinţa închiriată se află în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de până la 70 km în jurul acesteia, informează Agerpres.

"Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător are dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din salariul lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii", se arată în proiect.



Potrivit actului normativ, contractul de închiriere pe baza căruia se acordă compensaţia lunară pentru chirie poate avea ca obiect o locuinţă din localitatea unde poliţistul a fost numit în prima funcţie ori mutat în interesul serviciului sau o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 kilometri.



Senatul a adoptat acest proiect, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

