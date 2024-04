„Noaptea ca hoții”. Greșeli peste greșeli făcute de consultanții de campanie ai PSD și PNL în cazul Cîrstoiu, candidatul la Primăria București / update

UPDATE: Cătălin Cîrstoiu a plecat din sediul Guvernului. Nu s-a decis nimic în privința sa.

Știrea inițială:

Este aproape miezul nopții și încă nu s-a decis nimic. Vă amintește de ceva această noapte? Probabil că da, de sintagma „noaptea ca hoții”.

Consultanții de campanie ai PSD și PNL au făcut totul ca să-l îngroape pe Cătălin Cîrstoiu. După ce l-au lăsat singur în metrou, nici măcar nu i-au spus că trebuie să aibă 6 lei la el, în loc de o bancnotă de 200 lei pentru a merge cu metroul, după ce i-au dat tot felul de sfaturi de la distanță, acum continuă seria lungă a greșelilor.

Noaptea ca hoții

Dacă decizia va fi să-l susțină în continuare pe Cătălin Cîrstoiu drept candidat la Primăria București, cum va fi ședința în care s-a hotărât acest lucru? O ședință... noaptea ca hoții. Practic sună toți clopoțeii opoziției. Cine sunt responsabili? Consultanții de campanie pe care i-a ales coaliția PSD-PNL. Ei au făcut toate greșelile posibile parcă special pentru a-i trage preșul de sub picioare lui Cătălin Cîrstoiu.

Întrebat, vineri, dacă ar mai dori să candideze, Cătălin Cîrstoiu a spus că este un om hotărât.



„Eu sunt un om hotărât, un om decis. Eu, când intru într-o operaţie, nu cunosc cuvântul abandon în faţa pacientului. Eu nu-mi permit să abandonez o operaţie că aşa vreau eu în momentul acesta. Din punctul meu de vedere, asta nu e o operaţie o candidatură la Primărie şi, din punctul meu de vedere, nu poţi să mergi mai departe dacă nu ai sprijinul politic necesar pentru aşa ceva. Eu, Cătălin Cîrstoiu, medic, nu aş putea să candidez la Primăria Capitalei, nu aş avea niciun succes", a zis Cătălin Cîrstoiu.

Ce a spus când a fost desemnat drept candidat la Primăria București

Potrivit lui Cîrstoiu, primarul general al Capitalei nu trebuie să numere copaci sau să care o roabă, ci să se asigure că are instituţii care fac această treabă, să poată să reprezinte „cu eleganţă şi abnegaţie faţă de cetăţeni acest oraş".



„Una din obligaţiile mele faţă de pacienţii mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave - cancerul şi am făcut, zic eu. Are cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est, în scurt timp va fi funcţional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut, probabil, diverse elemente de diagnostic ale aceleiaşi boli, care m-a obsedat multă vreme a vieţii mele. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcând această mărturisire, care pentru mine e puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi-l vom face sănătos. Asta am făcut toată viaţa", a zis Cătălin Cîrstoiu.

